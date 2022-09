Urgen a Fiscalía de Colima agilizar búsqueda de joven desaparecido el lunes 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Juan Pablo Ordaz Benítez se encuentra en calidad de desaparecido desde el lunes 26 de septiembre, y ante ello sus familiares urgen a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilice la búsqueda del joven.

La esposa del hombre de 29 año que se encuentra desaparecido, expresó que desde el día 26 de septiembre reportaron al 911 y ante la autoridad correspondiente la denuncia.

«Y desde ese día está como persona desaparecida, no tenemos ningún indicio de él y seguimos esperando saber de su paradero”.

Juan Pablo salió de su domicilio el pasado lunes por la mañana rumbo a su trabajo, al recinto portuario de Manzanillo.

«Iba para su trabajo, iba con su ropa de trabajo, su uniforme, sus herramientas de trabajo, la verdad es que es muy desesperante la situación porque no sabemos nada, y la angustia nos mata, no tener una pista, no tener un indicio, es muy frustrante y muy desesperante”.

El hermano de Juan Pablo refirió que desde el día que presentaron la denuncia han recibido el apoyo por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía.

“Lo único que pedimos a la Fiscalía es tratar de agilizar un poco los trámites en cuestión de las pistas y los indicios que ellos tienen y que hemos podido nosotros también recabar, que se tenga una mayor cobertura de la búsqueda”.

Además expuso que comprende que se debe cumplir con los trámites burocráticos y que su hermano no es la única persona desaparecida, sin embargo le solicitan a la autoridad actuar con prontitud en su búsqueda.

“Sentimos que en las últimas horas ha estado un poco entorpecido el trabajo de su búsqueda”.

Indicó que se ha cumplido con el tema burocrático de documentos y papeleo, pero no ha habido avance.

“Si hay una manera de acelerar ciertas cuestiones, ciertos trámites que permitan seguir avanzando en la búsqueda, que se hagan, porque van más de 96 horas que no sabemos nada de él, y la verdad yo que soy su hermano estoy muy preocupado, es mucha la angustia, no sé en dónde está, cómo la esté pasando, si se está escondiendo de algo, no sabemos nada, no sé si está en la calle, si está en la carretera caminando solo, nada”.

Pidió a la autoridad que les ayuden a saber hacia dónde ir, hacia dónde buscar.

A la población en general pidieron de favor que si alguien tiene algún dato o cree haberlo visto se lo hagan saber.

“Aunque piensen que sea un dato insignificante, cualquier cosa, que por favor nos la compartan para nosotros poder tener alguna pista, porque la verdad es que ya son muchos días y ya no podemos”.