Una de cada siete personas es neurodiversa: Lynn Clouder

*La coordinadora del proyecto internacional ENTENDER dictó la charla inaugural de la Conferencia final de dicho proyecto en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con la charla “Esperanzas sobre los estudiantes neurodiversos”, en la que interactuó con las y los asistentes, la profesora Lynn Clouder inauguró las actividades de la Conferencia Final en México del proyecto internacional ENTENDER, financiado por ERASMUS+ de la Unión Europea y en el que participa la Universidad de Colima junto con otras ocho universidades de Argentina, España, Grecia y Reino Unido, donde está la universidad líder.

Lynn Clouder, coordinadora del Proyecto ENTENDER, compartió que estaba contenta de reunirse con las socias y socios del proyecto. Sobre el tema de su charla, dijo que no siempre se tiene la esperanza al convivir en cualquier ámbito con las personas neurodiversas; sin embargo, agregó, “tenemos que aferrarnos a algo porque es parte del camino hacia el cambio”.

“Pensar en las esperanzas para estudiantes con neurodiversidad, más allá del aspecto práctico -comentó- nos hace pensar en la importancia del tema y del verdadero valor de saber cómo funciona este asunto para nuestros estudiantes; ésas son las aspiraciones más altas que tenemos para enfocarnos en esta conferencia”.

En este sentido destacó la importancia de tener, en las instituciones educativas, un sistema para identificar a quienes tienen neurodiversidad, así como sus necesidades. Estos sistemas, recalcó, “deben ser cómodos para no etiquetarlos y positivos para alentarlos”. Fisioterapeuta y directora del Centro de Investigaciones para el Aprendizaje Global en la Universidad de Coventry, la universidad líder de ENTENDER, Lynn Clouder invitó a las y los colaboradores asistentes a reflexionar sobre sus proyectos y les dio el micrófono para escucharlos.

En otro ejercicio, asignó números del uno al siete a todos los asistentes al auditorio y pidió ponerse de pie a todos los que recibieron el número siete: “Una de cada siete personas somos neurodiversas”, dijo, y añadió que de ese 15 a 20 por ciento, el 10 son disléxicas, el cinco tiene dispraxia, el cuatro padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y del uno al dos por ciento tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Para motivar a los asistentes, Lynn Clouder recogió impresiones sobre la frese del virólogo médico que desarrolló la vacuna contra la Polio, Jonas Salk, quien dijo: “La esperanza está en los sueños, en la imaginación y en el coraje de los que se atreven a hacer realidad los sueños”. También citó a la poeta Mary Oliver: “Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje preciosa vida?”.

Explicó que el Proyecto ENTENDER se ha dedicado a conocer la diferencia que aporta la neurodiversidad y a tener estrategias para mejorar las condiciones de vida de esos estudiantes; “se requieren objetivos tangibles y medibles para saber lo que estamos haciendo y avanzando”.

En este sentido, recomendó revisar varias teorías y cambios que se han dado en este tema y las contribuciones hechas desde el punto de vista académico y práctico. Entre ellas, hablo de la teoría del convoy social, la teoría del capital humano, la teoría de la pedagogía del cuidado y la teoría del capital social y cultural, “teorías todas ellas que no se han vinculado a la neurodiversidad o no se han usado para apoyar a nuestros estudiantes y por lo tanto no hay literatura al respecto”.

Por último dijo que todo el equipo de investigadores y profesores de la Universidad de Coventry (Inglaterra) se encuentra en la UdeC para participar en esta conferencia final del Proyecto ENTENDER, del cual, definió, “es un trabajo que ha dejado caer una piedra en el agua; necesitamos un par de años más para que estas ondas de agua nos mantengan en contacto como equipo y que sea la esperanza de hacer algo grande”.