Una colimense enfrenta negligencia médica en hospital del IMSS 17 en Cancún

*Se le ha dado trato inhumano por personal del nosocomio.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La colimense Betsabe Ornelas García de 40 años de edad, se encuentra grave de salud Clínica Regional número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -conocida como Hospital 510- en Cancún, Quintana Roo, y de acuerdo a sus familiares es derivado de negligencia médica y trato inhumano por personal del nosocomio.



La paciente actualmente se encuentra con hepatitis, daño renal y en pulmones, debido a que no se le atendió a tiempo, informó su hermana, Sahara Ornelas García, que contactó a ColimaNoticias para hacer pública su denuncia.



LA HISTORIA



Betsabe, quien desde que tenía 12 años de edad sufre de epilepsia, ingresó al Seguro Social el pasado 6 de diciembre luego de haber tenido una convulsión severa, debido a estrés laboral que arrastraba desde noviembre.



Previo a haber ingresado al hospital del IMSS, había sido atendida en una clínica privada donde la intubaron y la pusieron en coma inducido.



De acuerdo a Sahara Ornelas García, hermana de Betsabe, desde ese día la paciente tiene altas temperaturas que rondan de los 37.5 a 39 grados.



Explicó que la noche del 7 de diciembre pasaron a la joven de 40 años a terapia intermedia cuando debió de estar en terapia intensiva desde el primer momento, aunado a ello a pesar de la gravedad del cuadro que presentaba Betsabe, la neuróloga encargada de realizar estudios de apellido Ávila no se presentó sino hasta el quinto día, y solo indicaba que se otorgarán medicamentos.



De esta manera, la familia de Betsabe optaron por mandar un escrito la directora de dicha Clínica del IMSS solicitándole información de que se le hiciera estudios de tomografías y electroencefalograma.



“Posteriormente fue la directora con la neuróloga cuya respuesta era que solo esperaba que despertara y darle tratamiento para la epilepsia, que le habían hecho electroencefalograma y que ella estaba bien, que no tenía daño neuronal solo esperaban que despertaba”, explicó la denunciante.



Explicó que cuando acudieron a la subdirección, solo justificaban a su personal y el nulo compromiso, sin embargo ante la exigencia la doctora Ávila se presentó a revisar a Betsabe, y solo lo ha hecho cuatro veces en total de las tres semanas que se encuentra internada.



Otra situación que agravó la situación de Betsabe fue que los internistas solo iban y checaban datos particularmente uno de apellido Pacheco quien después de durante semana y media no realizó los reportes urgentes.



Ornelas García indicó que no fue sino hasta que llegó la internista Alejandra Chávez, especialista en neumología quien habría indicado que la paciente sí respiraba y no tenía porque tener el respirador, ya que su capacidad era del 99 por ciento.



De esta manera dicha doctora explicó y dio las versiones verídicas de resultados concretos tales como ausencia de Covid 19, sin embargo la enfermedad y situación de Betsabe ya ha empeorado debido a la falta de atención de la parte neurológica.



“La doctora Ávila evadió en todo momento su responsabilidad y no se hizo responsable de mi hermana Betsabe quien ingresó por neurología y no por otro problema de salud”, explicó Sahara Ornelas.



Al momento Betsabe se debate entre la vida y la muerte, con un diagnóstico grave al presentar crisis convulsivas constantes es decir que no ha logrado contenerlas a pesar de la cantidad tan grande de farmacos que le administró al grado de provocarle hepatitis medicamentosa, así como pulmonía y daño hepático por la falta de atención en dicha clínica ubicada en Cancún, Quintana Roo.