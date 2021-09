Últimos días para aprovechar el 100% de descuento en multas y recargos del predial

*Disponible hasta el 30 de septiembre.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Quedan pocos días para que la ciudadanía aproveche el 100% de descuento en multas y recargos en el predial del año 2021 o anteriores en el municipio de Colima; este beneficio estará disponible hasta el 30 de septiembre.

Además, en apoyo a la ciudadanía se ofrece la facilidad de pagar con tarjetas de crédito a 6 meses sin intereses en montos superiores a 3 mil pesos.

Para mayor comodidad de la población están disponibles cajas receptoras en diferentes puntos de la ciudad: Tesorería Municipal, ubicada en Torres Quintero No. 80, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, sábados 9:00 a 14:00 horas; En la Policía Municipal situada en calle Francisco Ramírez Villareal No. 570, colonia El Porvenir de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde y el sábado de 9:00 a 14:00 horas; Asimismo en las Oficinas del Panteón Municipal, ubicadas en Camino Real No. 146, abiertas al público de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes; en Plaza San Fernando local 235 de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas; Además en el Centro Municipal de Negocios, ubicado en Manuel Álvarez esquina con V. Carranza, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Para la modalidad de pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses, los bancos participantes son Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Banbajío; para realizar esta transacción deben acudir a la receptoría central.

El Ayuntamiento de Colima brinda esta oportunidad para las y los ciudadanos que deseen ponerse al corriente con sus impuestos; pueden acudir a la Tesorería Municipal para solicitar su estado de cuenta o a través de la página oficial www.colima.org.mx