Tras denuncia de ‘aviadores’, la regidora Laura Montes es acosada

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Tras la denuncia con pruebas presentadas ante la sesión de Cabildo por actos de corrupción en la dirección de servicios públicos, la regidora priísta Laura Montes denunció acoso de parte del área de contraloría.

La munícipe dijo que el pasado fin de semana llegó hasta su oficina el director de faltas administrativas, Gabriel Denis Preciado, quien le entregó un requerimiento, una notificación “donde me dicen que yo tengo que hacer la chamba prácticamente, que si yo estoy denunciando tengo que exhibir las pruebas con lo que yo acredito lo que estoy diciendo, si no voy a incurrir en una falta administrativa grave que es desacato si en 5 días no hago llegar esa contestación de manera escrita”.

Con esta acción, dice Laura Montes, “tal parece que las personas que queremos hacer un buen trabajo que evidenciamos lo que identificamos que está mal nos toca hacer la chamba de la contraloría, porque a la contraloría le toca la investigación de los hechos denunciados”.

Y agrega: “yo voy de acuerdo que me soliciten la presencia para ratificar lo que dije en la sesión de Cabildo, pero para que ellos me exhiban las nóminas tienen 8 días para contestarme; a mí me están dando 5 días, entonces ¿cómo le voy hacer llegar los elementos de prueba con el que realmente se acredita si esa información la tiene recursos humanos de este ayuntamiento?”, subrayó.

Asegura que en represalia a la denuncia “ya me han dicho que si yo misma no les compruebo, yo misma voy hacer acreedora a faltas administrativas, cosa que considero lamentable porque realmente me están presionando para que yo exhiba la documentación que yo tengo”.

Laura Montes exhortó al contralor municipal a que se ponga a trabajar, “que revise cuál es su función y que lo haga cabalmente”.

Laura Montes denunció que en la dirección de servicios públicos existen en nómina 3 trabajadores que realmente no están trabajando, según el testimonio del propio personal del área, y que son Eduardo Guzmán Sánchez, Carlos Antonio Pérez Torres y Jonathan Quiroz Gámez.