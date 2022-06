Transportistas de Manzanillo urgen a Guardia Nacional y SP mayor seguridad en patios de contenedores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo a la Unión de Transportista de Carga de Manzanillo (UTCM) hay preocupación por la credibilidad que puede perder el puerto, derivado del robo de 20 contenedores.

El presidente de dicha Unión, Yax Tzel Nolasco Gómez, mencionó que solicitan a autoridades competentes en particular Guardia Nacional y Seguridad Pública un mayor apoyo y comunicación con prestadores de servicios del puerto.

Agregó que si bien el robo no se registró al interior del recinto portuario, sino en un espacio público de maniobras, la autoridad debe de resguardar con seguridad.

“Es importante que se cuente con presencia de autoridad independientemente de que no han sido regularizados. Es importante el contar con el apoyo tanto de municipio como Guardia Nacional. Sería absurdo decir que si no están regularizados no es obligación no vigilar”.

Aclaró que si bien este ha sido el robo más grande en la historia en Manzanillo, agregó que en lo que va de 2022 se han registrado de 4 a 5 robos en patios de contenedores, los cuales se realizan comúnmente los fines de semana.

Nolasco Gómez dijo que hay patios regulares e irregulares que no se han podido regular derivado de ciertas situaciones por ciertos permisos que exige el Ayuntamiento de Manzanillo.