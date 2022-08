Transición de PF a Guardia Nacional ha dejado afectaciones graves a transportistas: UTCM

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La transición de Policía Federal a Guardia Nacional ha dejado afectaciones graves al transporte de carga, dio a conocer la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM).

De acuerdo al director de dicha Unión, Daniel Alfonso Zárate Lozoya, han pagado los “platos rotos” ya que no hay seguida para los operadores de carga pesada que transitan por carreteras del país.

Expresó que no tienen certidumbre en carreteras del país ya que no existen paraderos seguros, lugares para que un operador descanse y no sea víctima de un robo o asalto.

“Hemos tenido mesas de trabajo con la Guardia Nacional y con la persona que se encarga del área Pacífico-Centro, pero están en un tema de transición y nosotros hemos pagado los platos rotos en esa transición”.

Además dijo que hay accidentes que tardan demasiado en aperturar las vías, lo cual queda evidenciado que la autoridad se ve lenta ante cualquier tipo de percance.

Añadió que se sufren robos en el Tramo carretero del Macro-Libramiento de Guadalajara y la autoridad no ha metido las manos.

“Esta transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional es lenta, el tema de seguridad los que están en carretera se encuentra en el cuartel, pareciera que no quieren salir a carretera”.

Añadió que continúan con índices elevados de violencia en el macro-libramiento, ya que hay gente que lanza piedras a los parabrisas, siguen robando.

“El año pasado se tuvieron dos fallecidos por el tema de asaltos, seguimos teniendo accidentes menores que han quedado en daños materiales, pero es por falta de vigilancia de la Guardia Nacional”.