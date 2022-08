Impugnarán el proceso electoral de Morena en Colima

*La Senadora Gricelda Valencia desconoce a estos consejeros: “son espurios”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Pese a que el pasado domingo rindieron protesta tanto los integrantes del Consejo Estatal de Morena y su Comité Directivo, los cuales son encabezados por Guillermo Toscano Reyes y Julio León Trujillo, respectivamente, la senadora Gricelda Valencia de la Mora anunció que ella y un grupo de militantes de este instituto político “acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar dicho proceso electivo de Colima, el cual estuvo lleno de irregularidades”.

La Senadora colimense, como integrante del grupo denominado Expresión Democrática de Morena Colima, afirmó que ni ella ni un grupo de militantes de ese instituto político van a reconocer al Comité Ejecutivo Estatal “que el pasado domingo fue designado por el propio dirigente nacional Mario Delgado”.

Gricelda Valencia señaló que desde su punto de vista el presidente nacional de ese partido “se aceleró para venir a nombrar al Comité Ejecutivo Estatal, tomando en consideración que las elecciones distritales de consejeros fue impugnada y que la Comisión de Honor y Justicia no ha resuelto en ningún sentido.

“A nosotros la Comisión de Honor y Justicia lo que resolvió es que aceptaba las pruebas que presentamos, y hasta el momento no hemos recibido respuesta, por eso es que yo hice el comentario de cómo Mario Delgado se atrevió a venir a hacer la asamblea para conformar el Comité Ejecutivo Estatal, cuando no hay una respuesta de la Comisión de Honor y Justicia”.

Ante eso dijo que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar “porque ahora sí que es violación sobre violación, entonces creo que eso no se puede permitir”.

Afirmó que ella no va a reconocer un Comité Ejecutivo Estatal “espurio”, porque ni de Morena son, “sobre qué vamos a hacer, nosotros vamos a seguir en la lucha, porque de entrada este es un Comité que no podemos reconocer, es un Comité espurio, tanto que luchamos por eso, entonces en lo personal no lo voy a reconocer y nos vamos a ir al Tribunal”.

Para concluir dijo que la impugnación ya se puede interponer toda vez que el presidente nacional de Morena entregó los nombramientos, ya los reconoció. “Nosotros no los vamos a reconocer, porque no son de Morena, violentaron todos nuestros estatutos y no podemos avalar que hayan utilizado servidores de la nación, que el propio Julio León estaba ahí, yo lo vi y al final él manipuló la papelería en esas casillas, siendo juez y parte en ese proceso, cosa que no debió ser, porque él era el encargado de organizar las asambleas”.