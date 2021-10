Trabajadores de la educación, pensionados y jubilados exigen a gobierno de Colima pago a tiempo de sus quincenas

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Integrantes del movimiento Somos La Base de la sección 39 del SNTE así como la Unión de Pensionados y Jubilados de Seguridad Pública y Gobierno estatal, respectivamente se unieron para exigir al gobierno estatal del pago a tiempo de sus quincenas.

Gritando “Queremos nuestro pago”, recorrieron la calle Madero desde el Jardín Núñez al Jardín Libertad en la zona centro de la ciudad de Colima.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno estatal, Rafael Amador Badillo, repudió al actual gobierno estatal la forma en que son tratados todos los trabajadores, jubilados y pensionados.

Agregó que desde hace un mes no han recibido sus quincenas lo cual consideró es una afrenta para sus familias y contra la propia sociedad colimense tales como los comercios, contratistas y los bancos.

“Porque todos los 200 millones de pesos que se derraman mensualmente es para cubrir nuestras necesidades básicas, y el que no se circulen nos lleva a parálisis de actividades, llamamos a lideres de sindicatos, cámaras restaurantera, constructoras y sociedad en general hacer un frente común”.

De esta manera, dijo que se unan todos para exigir la presencia del presidente, Andrés Manuel López obrador y de Santiago Niego titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por su parte Cecilia Vázquez Bueno, representante de Somos La Base del SNTE 39, calificó del indignante el acudir a exigir su salario como “pidiendo limosna”.

“Exigimos castigo a todos los culpables del desvío de recursos, quienes permitieron que los trabajadores estemos limosneando nuestras quincenas”.

Dijo que se exigirá hasta las últimas consecuencias para castigar a los culpables de esta situación.

Apuntó que a muchos trabajadores de la educación los hostigan a presentarse a trabajar aun cuando no tienen el recurso necesario para acudir a sus centros de trabajo.

“Los hostigan con reportarlos y descontarles por no acudir a trabajar, vergüenza les debería de dar al gobierno y Secretaría de Educación de dar ese trato indigno hacia nuestras familias, además agregar que no se tienen servicios médicos ni medicamentos en un estado de emergencia mundial”.