Trabajadores de IMSS de Colima exigen pago a tiempo y remociones de jefes de Personal y de Subcomisiones Mixtas

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Trabajadores integrantes de la sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) colocaron diversas lonas en el Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima, para exigir el pago a tiempo por su labor y la remoción del jefe de Personal y del encargado de las Subcomisiones Mixtas.

Afuera de las oficinas ubicadas en la zona centro de Colima capital, pusieron una serie de lonas en la que exigen el pago por su trabajo y exigen el respeto al Contrato Colectivo.

Un de estas mantas expone el “Capítulo VI.- Fecha Lugares y Formas de Pago. Artículo 50 Los salarios de los trabajadores deben ser pagados a través de depósitos en cuenta bancaria de ser necesario, en el centro o lugar de trabajo en que están inscritos dentro de sus horas de labores, en el penúltimo día hábil de la quincena respectiva”.

La otra manta expone el Articulo 54 Los trabajadores que No estén conformes con las cantidades que reciban por concepto de liquidación quincenal de salarios devengados, presentarán su reclamación a través del Sindicato en la dependencia administrativa de su adscripción local y que deben darle trámite inmediato para que el delegado del IMSS Regional, Estatal o de la Ciudad de México, o la coordinación de Recursos HUmanos resuelvan lo que proceda u improcedencia de las reclamaciones será comunicada por escrito al trabajador interesado y al Sindicato en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se hayan presentado, cuando así hubiere procedido, según las pruebas conforme a las cuales se hayan pretendido fundamentar las inconformidades de que se trata. Pasados los 30 días sin que concurra contestación, se consideran procedentes y resueltas en forma favorable al trabajador”.

Los trabajadores señalan que no les han pagado estímulos de puntualidad, asistencia, además que no les pagan quincenas completas y, en ocasiones no les llega el pago de la quincena.

Así mismo exigen la destitución del jefe de personal, Fernando Robles García, de Guillermo Rosiles Cano, encargado de las subcomisiones mixtas y de Azucena García López, Jefa de Oficina de Dotación de Recursos Humanos del IMSS en Colima.