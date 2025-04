TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Hoy va de cuento:

Un ladrón entró al banco gritando a todos: “Que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su vida, en cambio, les pertenece”. Todos en el banco, guardaron silencio y lentamente, se tiraron al piso. A esto se llama: “Conceptos Para Cambiar Mentalidades”. Cambia la manera convencional de pensar en el mundo”. Todo iba saliendo como los ladrones lo habían planeado, en eso, una mujer, buscando una mejor oportunidad, se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó: “Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación”. Esto se llama: “Ser Profesional” ¡Enfócate en lo que estás especializado en hacer!

Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una alta especialidad educativa) le dijo al ladrón viejo (que apenas había terminado la primaria): “Oye viejo, contemos cuánto nos llevamos”. El ladrón viejo, evidentemente enojado, le replicó: “No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan cuánto perdió el banco”. A esto se llama: “Experiencia”. La experiencia es más importante que un papel de una institución académica.

Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a la policía. El supervisor, hombre experimentado, le dijo: “Alto, alto, antes consideremos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se los hubieran llevado”. El Gerente dijo: “Correcto”, es usted genial. A esto se llama: “Gerencia Estratégica”, o lo que es lo mismo, “Sacar ventaja de una situación desfavorable.”

Al día siguiente en las noticias de la televisión dieron a conocer que se habían robado 100 millones del banco, los ladrones solo pudieron contar 20 millones, y muy enojados, reflexionaron: “Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones, mientras el gerente del banco se robó 80 millones en un parpadeo”. Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un vulgar ladrón. Esto es: “El Conocimiento Es Tan Valioso Como El Oro”. Mientras tanto, el gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho, ya que sus pérdidas en el mercado cambiario fueron cubiertas por el robo. Naturalmente eso también tiene su nombre: se llama: “Aprovechar Las Oportunidades”.

Y sí, tiene su moraleja:

Dale a un arma a un hombre y podrá robar un banco, dale “Conocimiento” a un hombre y podrá cumplir todas sus metas (así no sean las adecuadas). Y por último, se supo que el supervisor el gerente, y la dama provocativa, se retiraron para incursionar en la política. De partidos no me pregunten, porque pueden entorpecerse las investigaciones.

La vida es un mar de oportunidades, solo hay que saber aprovecharlas para bien, cuando las encontramos.

ABUELITAS:

Con el secretario de educación y cultura estatal, al frente, más de mil personas participaron en la carrera por la paz y contra las adicciones. Con ello se pone en marcha la semana nacional de cultura física y deporte, que organiza el gobierno de la república. Se sabe que de manera simultánea, esta carrera se realizó en todos los estados del país. Bien por este tipo de actividades que acercan a la familia y ofrecen una alternativa para contribuir en el bien de nuestra sociedad. Ojalá se repitan más continuamente y se siga convocando a la población. Es cuánto.

