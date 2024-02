TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Varias vigentes:

Con una inversión de 133 millones de pesos, el gobierno del estado anuncia un programa de becas para beneficiar a los alumnos de preescolar y primaria en los diez municipios. Sin duda, un extraordinario apoyo para que los estudiantes puedan iniciar con su formación escolar. Lo anterior en respuesta a un planteamiento de los padres y madres de familia.

Bien por el gobierno estatal que destina recursos para los educandos, fortaleza de nuestra sociedad.

Luego de la sorpresa que causó la noticia de la presidenta municipal, ante su supuesta renuncia al partido revolucionario institucional, el presidente de ese organismo político asegura que dicha renuncia no existe, pues al interior de esa organización política nadie ha recibido ningún documento al respecto. Naturalmente eso abona a la incertidumbre en torno al destino político de la hasta hoy presidenta, misma que ha realizado un buen trabajo, al decir de quienes le siguen de cerca. Ojalá se aclare todo y se continúen los buenos proyectos.

Ya que ando de visita en el pri, aprovechó para comentar que la presidenta de la Villa también se ha significado por realizar un buen papel al frente del ayuntamiento. Alguien me comentó que hace días visitó una escuela y le hicieron algún planteamiento, no terminaba su visita y ya estaba ahí personal del ayuntamiento atendiendo la petición. Ese es compromiso con sus representados, bien por ella.

Tristeza, rabia, frustración, educación deficiente, o nula, amargura, cerrazón, codependencia emocional, falta de respeto, hambre, resentimiento, enojo, desesperación, mentiras, y otras manifestaciones de minusvalía, leerá usted las siguientes semanas, apreciable leyente. Lo anterior, con motivo del proceso electoral que se avecina y en donde, como ya lo he señalado, los unos trataran de convencer a los otros de que su candidata es la buena. Nada está escrito en política, dicen, pero si las cosas siguen como van, la triunfadora será la dueña del plan C.

Ojalá que la mesura, la concordia, la madurez, el razonamiento y sobre todo el amor a nuestro México, prevalezcan en las mujeres y hombres de bien.

Porque da tristeza y pena ajena, leer la pobreza de criterio de personas que usan lo peor de su criterio, para expresarse en torno a quienes aspiran a la presidencia de la república. Me queda claro que cada quien da lo que tiene, sí, mas no por ello dejo de sentir compasión ante la miseria que representa la pérdida de argumentos y con ello, nace la agresión.

Hoy las redes sociales se han convertido en el escaparate para el vedetismo social de aquellos, que tras la sonrisa, esconden su triste sombra y aprovechan cualquier oportunidad para mostrarse tal cual son. En fin, prepárese para una andanada de improperios sin ton ni son, que expresarán los bárbaros, los que defienden la posibilidad de un puesto o de seguir cobrando, si forman parte del presupuesto. Sin duda una obsoleta forma de apoyar a las candidatas y candidatos, pobre México con esos mexicanos que son capaces de ofender y agredir por defender su proyecto.

ABUELITAS:

Cada tres años y cada seis, la historia es la misma, la burra vuelve al trigo, lamentable la forma de hacer política de algunos ciudadanos. Violencia verbal es el inicio, ¿qué sigue? La inmadurez y la prepotencia se juntan para dar paso a la intolerancia, pues el objetivo es descalificar al otro, al que va ganando, no importa que sea con mentiras que después son descubiertas, mientras eso sucede, el daño está hecho. La sociedad no importa, solo importa conquistar, vencer y ganar. Comunismo, pérdida de propiedades, autoritarismo y otras sucias acciones, son usadas para confundir a la ciudadanía. Importa ganar a como dé lugar, “mátenlo y después viriguas”, dirían de una frase atribuida a Francisco Villa. Use su criterio por favor, y evite caer en la miserable trampa del interés. Es cuánto.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.