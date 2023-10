TONALTEPETL

Por Gustavo L. Solórzano

Allá por 1983 Felipe Cortés, Germán Gutiérrez y un servidor, pusimos en marcha un modesto espacio terapéutico. La calle Hidalgo del centro capitalino fue el escenario de nuestro sueño inicial.

Felipe había estado en un ashram en Venezuela, colaborando como servidor, y aprendiendo yoga, meditación y otras prácticas espirituales. Germán era un buen amigo desde adolescentes y después compañero de bachillerato y en la esce de la universidad de Colima. Hicimos un buen equipo y trabajamos duro los tres, lamentablemente nos pidieron la casa que rentábamos y momentáneamente tomamos caminos distintos.

La enseñanza del yoga fue un regalo que la vida me hizo llegar a través de Felipe y paso a paso, fuimos coincidiendo en nuestro andar formativo. Naturalmente de las buenas amistades nace la fraternidad y hasta la fecha me ha dispensado, con altas y bajas, su valiosa amistad. Más tarde me tocó acompañarlo en diferentes proyectos, entre ellos un espacio de apoyo humanitario al que él denominó Dispensario Casa Hogar Niño Sergio, en honor a Serge Raynaud de la Ferriere, fundador de la Gran Fraternidad Universal de la cual formamos parte.

Madres viudas, abandonadas y con necesidades diversas, niños huérfanos o desatendidos por sus padres, forman parte del apoyo que les brinda la asociación que formó. Naturalmente no ha sido fácil, un proyecto de este tamaño necesita la generosidad de mucha gente. Afortunadamente profesionistas, instituciones y miembros de nuestra sociedad, han sido parte activa en este magnánimo programa de ayuda. El calendario del 2023 marca al mes de octubre como fecha de inicio, misma que lleva treinta y tres años ininterrumpidos de servir a grupos vulnerables.

“Y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca. Se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Sino estelas en la mar”. Antonio Machado.

En muchas ocasiones es frustrante querer hacer, dar y no tener los recursos para ello. El niño que medio come una vez al día, la señora que no tiene calzado, la mujer golpeada por el esposo, etc. representan prioridad. Hay pobreza extrema en nuestro estado, hay lugares en donde la divina presencia es la única luz de esperanza. La tortilla embarrada de sal y chile, el agua del cántaro y la dureza del suelo, son la única posibilidad. No todos los políticos tienen la sensibilidad, la vocación de servicio, para llevar apoyos. Para muchos, lo único importante es el trienio o sexenio que sigue, asegurar un boleto en el siguiente tren.

Con carencias, y con una gran fuerza de voluntad, que solo puede darla el amor a la humanidad. Así se trabaja en muchos lugares y se siembre amor para cultivar lo mismo, amor a lo que se hace, amor al prójimo. Felicidades maestro Felipe Cortés Campos por esos treinta y tres años de servicio a mujeres y niños, a personas de la tercera edad. A todo aquel que ha llegado a tocar las puertas de tu corazón, sigue así, sigue humano y aprendiendo de tus errores, sin duda, la recompensa viene del gran arquitecto del universo. ¡Felicidades!

ABUELITAS:

Con detalles mínimos y de poco significado en relación al beneficio que representan para la vida. Las recientes lluvias, han dejado un agradable olor a tierra mojada. Olor a vida, limpieza de ríos y del medio ambiente, mejora de las reservas de agua en los mantos acuíferos, etc. Ojalá que el tiempo restante, se normalice el temporal y con ello, podamos contar con depósitos llenos.

Mantengamos unida a la familia, Es cuánto.