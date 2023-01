TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Que bueno sería:

Ojalá que los negados regidores de Manzanillo, no estén pensando con las vísceras, y sí, en función de la sociedad que les da trabajo. Si no, que la misma sociedad se los demande y no vuelva a votarlos, pero sí que los bote.

Cierre e inicio de un nuevo ciclo, mucho trabajo para los servidores públicos y cooperación responsable de nuestra sociedad. Queda atrás un ciclo de grandes enseñanzas y logros. Al despedir al 2022, lo hacemos también de personas que cumplieron su tiempo en este plano material.

Más allá de cualquier augurio, está el compromiso de trabajar en unidad para sacar al “buey de la barranca”. Solo así, pueden alcanzarse los logros, deseos y buenos propósitos, seriamente y sin demagogias estériles que se pierden en el vacío. Deseo de todo corazón que este nuevo año le traiga lo necesario.

Gobernar, coordinar y dirigir a una sociedad desde cualquier implica hacerlo sin distingos pasionales ni colores de ningún tipo. Solo la buena voluntad, acompañada de acciones que demuestren el para que de la responsabilidad asignada. Es decir, para qué, la sociedad los puso ahí, fuera de ello el discurso se vuelve barato e ignorado. Palabra, compromiso cumplido es lo que la ciudadanía necesita en este 2023, acciones y buenos resultados. Ni pleitos ni apasionamientos personales o partidistas que lleven al capricho o al berrinche pueril.

Lamentablemente los que supuestamente “sirven”, difícilmente se ponen de acuerdo. Pesa en ellos el color de “su partido”. Les interesa, no a todos, cuidar no solo al partido, sino la posibilidad de seguir haciendo carrera política aun cuando solo sirvan para argumentar obstáculos, parar el dedo y llevar dinero a sus bolsillos. La sociedad está satisfecha, (harta) de lo mismo, lo mismo y lo mismo. La gastada frase de “si no estás conmigo estas contra mí”, sigue más vigente que nunca en pequeños grupos que alientan pseudo lideres obsoletos, arcaicos, que no valoran las oportunidades que la vida les da, ojo, para servir a su patrona la sociedad.

Es tiempo de enmendar, corregir el rumbo y dejar de velar por los intereses personales. Son las necesidades sociales las que reclaman puntual cumplimiento. Utópico pensarlo, me arriesgo, que bueno sería que los acuerdos llevaran a beneficios comunes y no de grupo. Que bueno sería que la madurez de algunos servidores públicos les hiciera entender que se deben a la sociedad por igual. Que bueno sería que aquel servidor que denigre su trabajo con presunciones de influencia superior, se le dieran las gracias. Que bueno sería que quienes se unen para poner en marcha un proyecto laboral-partidista, fuera en realidad para sumar y servir y no solo para llegar, tumbar al contrario y despacharse con la cuchara grande, que bueno sería.

Por cierto, el tramo de carretera conocido como libramiento, desde el cruce rumbo a Jiquilpan, hasta las afueras de nuestra ciudad en el sentido hacia Cuauhtémoc, se encuentra seriamente obstruido por la maleza. Impidiendo la visibilidad hacia ambos lados de es importante vía de circulación, además de la basura, claro está.

ABUELITAS:

Sigue temblando, después del 19 de septiembre la tierra sigue moviéndose no tan leve, recordándonos que está viva. Ninguna autoridad dice nada, solo que tembló de tal o cual magnitud, cosa que la verdad no parece importar mucho. Bueno sería tener una explicación científica al respecto y sobre todo instrucción en los planteles educativos de todo nuestro estado y a la población. Es cuánto.