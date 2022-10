TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

La digestión empieza en la boca, la masticación adecuada de los alimentos y con ella, ensalivar lo que comemos, nos augura el buen aprovechamiento de los nutrientes y una evacuación cómoda. En consecuencia, nuestro organismo depura de manera equilibrada lo que ha cumplido su ciclo en su interior.

Si usted amable leyente, come tres veces al día, es menester evacuar su intestino tres veces al día. Si no sucede así, quiere decir que algo está funcionando inadecuadamente, si come poco, sus evacuaciones serán modestas, si come mucho, sus evacuaciones tendrán que ser abundantes. Así de sencillo, insisto, de nos ser así, es necesario poner atención a su organismo.

Para ello, es bueno conocer que el colon o también conocido como intestino grueso, es un tubo largo y obviamente grueso que se encuentra al final de nuestro sistema digestivo. Mide 1,5 metros aproximadamente. Realiza la fase terminal de la digestión. Su función normal es tomar el quimo (alimento digerido) del intestino delgado para finalizar la absorción, cambiando el estado líquido del quimo a sólido para convertirlo en las heces. Por ello tampoco es conveniente estar comiendo dos o tres bocados y un trago de líquido, pues con ello diluimos literalmente los jugos gástricos y retardamos o forzamos el proceso digestivo. Generando así una sobrecarga laboral para nuestro cuerpo.

Comer a las horas convenientes, e incluir verdura cruda y cocida, puede ayudarnos a evitar algunos problemas de salud. Como ejemplo citaré la famosa colitis ulcerosa, que consisten en una enfermedad inflamatoria del intestino grueso y el recto. Cuya manifestación más notoria es la expulsión de sangre por el recto acompañada generalmente de aumento del número de deposiciones. Naturalmente se puede asociar dolor abdominal que llega a mejor con la defecación. Puede existir fiebre y pérdida de peso dependiendo de la gravedad, duración y localización. Por ello es sumamente importante, en lo posible, jamás brincarnos algún alimento.

Citaré otra manifestación que se presenta como desequilibrio en nuestra salud. Los Pólipos, estos son protuberancias o un crecimiento anormal en la superficie del colon. La mayoría de los pólipos son benignos, pero si no se atienden, pueden causar otro tipo de problemas para la salud de quien los padece. Algunos expertos creen que una dieta alta en grasas y baja en fibras, puede predisponer la formación de pólipos. Además, puede existir un riesgo genético de desarrollar pólipos. Afortunadamente la mayoría de los pólipos que se encuentran durante la colonoscopia se pueden eliminar por completo durante el procedimiento. Reitero, cuidar nuestra alimentación pude librarnos de muchas molestias.

Indudablemente son más las situaciones que pueden afectar a nuestra salud, aquí menciono solo algunos aspectos. Por ello es importante además de comer sanamente, tener una actitud mental positiva y hacer ejercicio acorde a nuestra edad. Y en lo posible, evitar productos químicos y derivados sintéticos.

Una buena caminata de cuarenta minutos de lunes a viernes, puede hacer una gran diferencia.

ABUELITAS:

Bien por quienes integran la legislatura LX que avalan la autoridad paterna, para que una menor pueda ser internado para su rehabilitación por consumo adictivo. Así mismo, la Procuraduría de protección a menores, validará que el ingreso sea por causa real. Aquí hago un llamado a las y los Congresistas de nuestro estado, importante que se dedique especial atención a las niñas y niños que resultan afectados con el divorcio de sus padres, pues parece que “quien tiene mas saliva, traga mas pinole”. Es decir, los dados suelen estar cargados hacia tal o cual cónyuge y como resultado, los descendientes son usados como mercancía, peor aún, como objeto de caza, y el que ganó, decide si el perdedor puede o no, convivir con ellos, sin que haya autoridad legal que resuelva en favor de los hijos y no de los ex. Ojalá lo atiendan, así evitaremos en gran medida, que lleguen a su internamiento en un albergue para adictos, amor de ambos padres es lo que se necesita. Es cuánto.