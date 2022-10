MOVILIDAD ABUSA EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Cientos de motos y vehículos son montados a las grúas de las empresas privadas en los diferentes municipios debido a los operativos de seguridad pública ya que la Subsecretaría de Movilidad detiene y encierra a las unidades que portan permisos para circular sin placas de otros estados del país y son enviados a los corralones con cuotas descomunales de Movilidad, porque cobran de los 1,800 a 2800 pesos si es que quieren que les regresen la unidad, es un abuso de autoridad.

Este tipo de operativos provocan irritación ciudadana y los diputados locales del Congreso del Estado se hace de la vista gorda, la gente humilde es la más afectada, debe pagar el uso de la grúa y los días que estén encerrados en el corralón sus motos o carros, ya que la Fiscalía jamás gira un oficio de liberación que sea menor a 20 días, su burocracia continua y el corralón tiene tarifas de lujo, como si el vehículo estuviera guardado bajo techo, pues cobran cerca de 50 a 70 pesos diarios.

Con ésta medida coercitiva entonces la Subsecretaría de Movilidad está abusando y dañando a la imagen de la gobernadora porque siempre es el gobernador en turno el responsable de las medidas gubernamentales, además de empañar a la Marina, Seguridad Nacional, Ejército y a los mismos Ayuntamientos que no todos pertenecen a Morena, porque cuando participa Movilidad en operativos entonces es porque va solo a querer sacar lana deteniendo a las motos o vehículos imponiendo su ley local, resolvieron como castigar y detener a los que no cumplen sus mandatos, aplicándoles altas sanciones y de paso amenazándolos que los meterán a la cárcel si vuelven a traer otro permiso, en lugar de expedir los permisos como en otros estados.

EL FONDO DEL PROBLEMA

En diálogo con dos gerentes de agencias automotrices y tres dueños de lotes de venta de vehículos que me invitaron para analizar esta problemática dijeron que hay cerrazón en Movilidad y no tanto por la titular sino por los de abajo, porque son los que toman las decisiones administrativas e impiden los trámites, la gente no busca a la titular, argumentan los que realizan los trámites que son orden superiores de Finanzas y del Jurídico y a la gente la mandan a volar en un minuto. Sabemos que un ciudadano, la agencia de automóviles o un lote de carros si recibe o compra un vehículo con baja, es lógico que le pides al vendedor que firme el endoso de la factura en blanco porque no sabes quién será el próximo propietario.

Pero si vas a Movilidad y pides un permiso con baja en mano, con la factura y firma en blanco los de Movilidad exigen que pagues el cambie de propietario porque dicen que ya trae el endoso en blanco, ¿Pero a qué nombre pondrás la unidad si todavía no lo vendes y solo quieres mover la unidad para demostrarlo, calarlo o hacerle sus servicios y reparaciones en talleres antes de venderlo? Por lógica si la unidad está dada de baja es porque está todo pagado y está en orden, y quien pide un permiso de esa unidad con baja jurídicamente será el responsable del vehículo si tuviera un hecho criminal porque queda en archivo la firma de solicitud del permiso y copia de la credencial, pero absurdamente niegan la expedición de permisos, sin embargo, en los demás estados no hay este impedimento tan rígido y absurdo. Ese es el problema en Colima y por ello van a traer permisos de otros estados.

PERMISOS POR TRES MESES

Cuando estuvo de titular en la que fuera Dirección de Transporte, Armando González Manzo mandó por un tubo a los administrativos y peritos burócratas que deciden todo allí en esas oficinas de Movilidad al margen de los titulares y agarró el toro por los cuernos y mandó hacer un formato de placa de material muy visible simulando a las placas verdaderas, el permiso en aquel tiempo costaba como 180 pesos por mes, pero subió el costo a 450 pesos por los tres meses y todo mundo contento e ingresaba así cerca de un millón de pesos mensuales al gobierno estatal y esas placas o permisos provisionales de cartón especial se podían distinguir sus números desde lejos para cuestiones de seguridad pública, algo así podrían retomar si hubiera voluntad de resolver el conflicto, éste problema le pega a los empresarios y cientos de ciudadanos que venden o compran autos.

LOS PERMISOS SON VÁLIDOS

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado válidos los formatos de los permisos para circular vehículos sin placas que emitió un municipio de Guerrero, contra actos de las autoridades de algunos estados que no quisieron reconocerlos, lo mismo los amparó la justicia federal a los permisos de San Luis Potosí, pues los Ministros de la Corte argumentan que un estado o municipio no puede prohibir el uso de los permisos conforme al art 115 constitucional porque sería violar la autonomía de los municipios y del libre tránsito en el país, aunque el problema en Colima es más bien de buena voluntad y mejor visión para resolver problemas administrativos de Finanzas y Jurídico pues afecta a la economía estatal que evitan ingresar a Finanzas más de un millón de pesos mensuales, además sería una acción en favor de la economía popular y en favor de la ciudadanía. Porque entonces así el cambio de un partido a otro no fue para mejorar, sino para estar peor.