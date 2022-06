TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Con base a una modesta investigación que realicé, me enteré que la Cruz Roja tiene presencia en nuestro estado desde 1929. Es decir, 93 años de servir a la sociedad, con sus siete principios fundamentales que son: Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad: en ellos se resume la ética del movimiento internacional y constituyen la esencia de su proceder, cuando ayuda a las personas necesitadas durante los conflictos armados, los desastres naturales, accidentes o enfermedades súbitas y otros. Nada fácil, sin duda, afortunadamente el noble corazón de Juan Enrique Dunant, le permitió visionar la gran obra, plena de amor hacia la humanidad.

Héctor Manuel Galindo Vázquez, actual Delegado de la Benemérita en nuestro estado, señala que la economía institucional es apremiante, “vivimos al día” dice y agrega que son seis las unidades tipo ambulancia y tres para rescate. Sin embargo, considera que es necesario renovar el parque vehicular y así, estar en condiciones de brindar un servicio de calidad y calidez. Así es la institución, ahí no se sabe de sábados ni de domingos, menos de días festivos. Es importante señalar que actualmente a nivel estado, se atiende un promedio de cinco mil quinientos servicios al mes. En el caso de Colima ciudad, se atiende un promedio de setecientos cincuenta servicios de ambulancia mensuales y dos mil servicios médicos.

Tener el privilegio de contar con una institución cuyo personal se encuentra capacitado y dispuesto para servir, no tiene precio. Un servicio normal de ambulancia tiene un costo de gasto promedio alrededor de seiscientos pesos. Eso, si es en la ciudad, si es un servicio en circunstancias distintas, puede implicar un costo notoriamente elevado para la institución, (entre tres mil quinientos y hasta cinco mil pesos) nunca para la persona afectada. Aun con sus carencias, la Cruz Roja sigue brindando apoyo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, aun en los de más difícil acceso.

Actualmente el gobierno del estado y los municipios de Colima y Villa de Álvarez son los únicos en ser recíprocos con la Cruz Roja y por ende, contribuyen con el bienestar de la sociedad. Galindo Vázquez mencionó que la institución tiene sus propias acciones generadoras de recursos, entre ellos los servicios médicos, la consulta externa y capacitación, entre otros. Estos servicios se cobran de manera simbólica, y por citar un ejemplo, “hace más de cinco años no se aumenta la cuota de recuperación por el cobro de la consulta” el Delegado mencionó que, “existe también una farmacia con precios bajos en la venta de medicamentos de patente”. Obviamente todos los recursos que la Cruz Roja usa para servir, le cuestan, y no es posible regalarlos, sin embargo, cuando alguna persona no tiene dinero, el servicio se le brinda sin ningún costo.

Con lo que se recaba institucionalmente, se hace posible brindar los servicios de emergencia y rescate en todo el estado de manera gratuita. Medicamentos, gasas, equipo, Isr, gasolina, luz, agua, teléfono, etc. Todos esos gastos “los absorbe la institución, pagamos todos los impuestos, a través de la captación de fondos que nos hace la población”. Así lo señala Héctor Manuel Galindo Vázquez, quien agrega que lo que se obtiene de la generosa aportación que hace la sociedad en la colecta, “si logramos cumplir la meta este año que es alrededor de los tres millones de pesos, nos va a ayudar para tener finanzas más sanas y poder entrar al programa de renovación de parque vehicular”.

Motivado por la respuesta que siempre brinda la ciudadanía en la colecta anual, el Delgado de la Cruz Roja recuerda que, derivado de la pandemia, los dos años anteriores no se contó con este importante beneficio. “y aunque no se resuelven las necesidades de la Cruz Roja”, la colecta de este año, señaló, “nos va a permitir obtener más unidades para dar una respuesta más rápida a las necesidades de la población”.

Hoy en día, una sociedad como la nuestra necesita tener una Cruz Roja equipada, que cuente no solo con un personal altamente capacitado, sino también, con el material, equipo y unidades suficientes para hacer frente a la realidad de nuestro modernos estado. Es tiempo de voltear a ver a la Cruz Roja, la invitación del Delegado es para la “población civil, la iniciativa privada, los tres niveles de gobierno, para que se sumen con amor y buena voluntad en la colecta 2022”. Usted que amablemente me lee, sabe que el dinero que se recaba, va destinado al bien de la sociedad en general, nunca sabemos cuándo podemos necesitarla.

Por eso le invito para que apoye del 20 de junio al de 31 de agosto, ¡Ayúdanos a tener una batalla justa!