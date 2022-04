Todo mi respeto al padre de la gobernadora, no contestaré, mi regla es no criticar ni meterme con la familia de los políticos: FMP

*No me subiré en el ring, no daré tablas, ni publicidad gratis a nadie. *Mi total respeto a la familia de la gobernadora.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El ex gobernador del estado, Fernando Moreno Peña, al ser cuestionado sobre su postura luego de que Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, dirigente de la organización Productores Unidos por Colima A.C. y padre de la gobernadora del estado, hiciera comentarios en su contra, enfatizó que no será contestatario, “soy muy respetuoso de la familia de los políticos, y en este caso, el padre de la gobernadora merece todo mi respeto”.

Recordó que hay reglas en la política, que nadie se las impone, sino lo hace de manera personal, “son reglas de conducta, una de ellas es no meterme con las familias de los gobernantes o de los políticos”.

“Yo critique a Silverio Cavazos, pero nunca critiqué a su familia, yo critique a Mario Anguiano, en su momento, pero nunca critique a su familia”, mencionó.

En la elección de 2018, como candidato al Senado critique a Nacho porque no había medicinas, por la inseguridad que había en ese entonces, pero nunca critique a su familia, reiteró.

Yo no he descalificado a la gobernadora, “porque yo mismo dije, yo le doy el beneficio de la duda, entonces no la he descalificado y si no lo he hecho, porque tengo que descalificar a su familia”, subrayó.

“Es una regla que yo tengo y no lo voy a hacer”, enfatizó.

“El familiar de la gobernadora podrá descalificarme, opinar lo que quiera de mí, decir lo que quiera del PRI, yo seguiré diciendo cosas de Morena, porque es el partido que gobierna, pero nunca de la familia de la gobernadora”, externó.

Todo mi respeto –reiteró- y que quede claro, y “tampoco me voy a subir al ring de nadie, ni le daré tablas a nadie, ni publicidad”, mencionó.

Eso, siempre ha sido mi regla en la política, además, “yo también tengo familia en la política y yo no quisiera que por mi culpa agredieran a mi familia”.

Regla, finalizó, que me ha funcionado durante muchos años y me mantendré en esa actitud,