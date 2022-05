¡TODO CONTRA LOS HOMBRES!

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

La justicia familiar en Colima está ahora en manos de las mujeres, la Juez familiar, la Secretaria de Acuerdos, las psicólogas y el Trabajo Social está en manos de damas, pero curiosamente la mayoría trabajan bajo un principio: “los hombres son culpables de todo y las mujeres son inocentes» así operan en coordinación con el Centro de Apoyo a la Mujer, el Ministerio Público asignado a asuntos familiares, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras más como los DIF estatal y municipales pareciera que traen la misma línea institucional.

En ningún país del mundo se puede afirmar que exista equidad entre géneros, aun cuando en algunos es menos evidente que en otros, reconociendo que en México el rezago de los derechos hacia las mujeres era muy enorme, quienes a lo largo de la historia han tenido menos acceso a oportunidades y derechos que los hombres ni duda cabe, nadie lo discute y que bueno que se va avanzando en muchos órdenes y estructuras gubernamentales a tal grado que se tienen hoy senadoras, diputadas federales, diputadas locales, gobernadoras, ministras, jueces etc. un avance significativo para equilibrar esa desigualdad.

Se tiene el antecedente que entre 2018 y 2019 al cambio del gobierno federal se presentaron en el país 3,229 proyectos de iniciativas en apoyo solo a las mujeres y ni una sola iniciativa a favor de los hombres, cientos de iniciativas caían en lo ridículo como la presentada por una legisladora priísta “Que los hombres no escupan al suelo porque genera bacterias, so pena de arresto” otra del Verde Ecologista de Sonora, “Que se prohíban los memes en internet porque dañan moralmente a las mujeres y funcionarios”. Si recordamos aquí en Colima el Congreso Local las legisladoras de Morena pretendieron aprobar también la violencia de género contra las mujeres, pretendiendo encarcelar a los periodistas que criticaran a las mujeres con cargos públicos, lo que provocó un rechazo general de todos los medios informativos y de las organizaciones sociales.

Al movimiento feminista en Colima se les está pasando la mano en el Supremo Tribunal de Justicia, y quizás aumente con la actual administración estatal al mando de una mujer, pues ya rebasaron a los magistrados que están al margen de lo que ocurre, porque en algunos Juzgados familiares llegaron mujeres como titulares con la espada desenvainada sobre todo en asuntos familiares, luego entonces la equidad de género ahora va en sentido contrario ¡Todo contra los hombres! .

Colima ocupaba uno de los primeros lugares en el país en divorcios, y las mujeres salen ganando casi en todos los casos cuando muchas de ellas son las que provocaron los conflictos, pero no hay investigación alguna, basta que se presenten y digan que la amenazaron para otorgarle una restricción penal al marido y quitarle a sus hijos, de cada cien matrimonios 29 salen divorciados pero las instituciones no se han preparado para respetar precisamente la equidad de género, el apoyo es solo a la mujer, se ve claro cuando el respaldo institucional debe ser a quien tenga la razón.

Son muchos los abogados que cuestionan severamente esta irregularidad estatal y más aún cientos de padres de familia que se quejan por el mal trato institucional, pues los hombres son casi generalmente los culpables de todo lo que las mujeres denuncian y exigen, sea falso o cierto, los padres de familia acusados aseguran que las mujeres lo que quieren es lana y aprovechan a sus hijos pequeños para chantajear a la pareja y sacar dinero para la pensión alimenticia, pero no hay investigación alguna, el juzgado familiar dura meses para cualquiera promoción legal del hombre pero para la mujer casi el mismo día que la recibe la resuelven, hay evidencia. Se tiene muchos antecedentes de expedientes que tienen sin resolverse tan solo para la convivencia familiar o la custodia desde tres años, justificándose por la pandemia, es decir hay niños pequeños que no pueden ver a sus papá desde hace más de tres años por este grave problema burocrático feminista porque todas ellas tienen en sus manos a las instituciones y su actuar en muchos casos es imparcial y tendencioso en contra de los hombres, y repetimos la mayoría de los casos son los varones los culpables, pero no en todos, y hay pruebas en 14 expedientes que deben denunciarse a las titulares de asuntos familiares.