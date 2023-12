¿Tienes resaca? conoce estos trucos para eliminarla lo más rápido posible

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El ser humano lleva buscando la cura perfecta para la resaca desde que empezamos a fermentar cosas hace miles de años. Existen numerosos productos para curar la resaca en el mercado, así como varios remedios caseros que los bebedores -e incluso algunos defensores de la salud- utilizan.

TRUCOS PARA QUITAR LA RESACA

NO TOMES MÁS DE LO QUE TU CUERPO PUEDE MANEJAR

Para consumir licor debes conocer tu cuerpo, es necesario que sepas cuál es la cantidad que puedes tomar sin perder la razón o no poder pararte de la cama al día siguiente.

Evita inconvenientes, mejor toma despacio, poco a poco y ve descubriendo la forma en la que reaccionas al alcohol.

COME ANTES DE TOMAR

Este consejo sí que es sabiduría popular, pero no está demás recordarlo. Antes de empezar a beber, come muy bien. ¿Por qué es tan importante? Porque la comida ayudará a ralentizar la absorción de alcohol en tu cuerpo. Si no tienes el estómago vacío tardarás más en embriagarte y disfrutarás más el momento de forma consciente.

¡TOMA MANZANILLA! TAMBIÉN HACE PARTE DE LOS TRUCOS PARA QUITAR LA RESACA

El té de manzanilla puede ayudar a calmar cualquier sentimiento emocional abrumador causado por la bebida. La manzanilla ayuda a dormir más profundamente, a calmar la ansiedad y alivia el malestar estomacal, de acuerdo con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH).

CURA TU RESACA CON MÁS LICOR

Las resacas son una forma de abstinencia al alcohol, así que una bebida o dos aliviarán la abstinencia. “Tanto el alcohol como ciertos sedantes interactúan con los receptores GABA en las células cerebrales”, explica el Dr. Robert Swift para Health Harvard.

De acuerdo con el experto, está bien documentado que algunas personas tienen síntomas de abstinencia frente a los sedantes de acción corta a medida que estos desaparecen. “Tal vez el cerebro reacciona de manera similar cuando los niveles de alcohol en sangre comienzan a bajar”, advierte el Dr. Swift.

DILE SÍ ROTUNDO AL AGUA

Empieza y termina tu noche con agua, lo agradecerás al día siguiente. Beber agua puede suavizar el impacto del alcohol en tu organismo, de hecho, es una de las mejores maneras de prevenir o aliviar una resaca.

COME CARBOHIDRATOS DURANTE Y DESPUÉS DE TOMAR

El alcohol disminuye el azúcar en la sangre. Esto puede explicar los mareos y los temblores que algunas personas tienen con la resaca. Entonces, el cerebro necesita carbohidratos como combustible.

Te recomendamos consumir un par de rebanadas de pan integral o unas galletas de grano entero para que los niveles de azúcar en la sangre vuelvan a la normalidad. ¡Eso será el impulso energético que necesites en el momento!

EVITA EL ACETAMINOFÉN

Es mejor que no te inclines por los medicamentos que contienen acetaminofén. Recuerda que el hígado descompone este fármaco y es el mismo órgano que también procesa el alcohol.

El cuerpo es más susceptible a los efectos tóxicos del acetaminofén cuando has tomado alcohol… Tal vez otros antiinflamatorios, como el ibuprofeno o el naproxeno, puedan resultar más convenientes para aliviar el dolor. Eso sí, recuerda no automedicarte y consultar con tu médico de cabecera.

ELIGE EL LICOR ADECUADO

Tienes tantas opciones cuando se trata de alcohol, ¿cuál te hará menos daño? Algunos estudios han encontrado que el consumo de bebidas con una alta cantidad de congéneres (subproductos químicos tóxicos) puede incrementar la frecuencia y gravedad de una resaca. Los congéneres también pueden hacer más lento el metabolismo del alcohol y causar síntomas por más tiempo.

Las bebidas que son bajas en congéneres incluyen vodka, ginebra y ron. El vodka casi no contiene congéneres. En cambio, el tequila, whiskey y coñac son altos en congéneres.

DALE LA BIENVENIDA AL JENGIBRE

Tomar una taza de té de jengibre la mañana después de una noche de fiesta es un gana-gana. Por un lado, tomas agua (y ya vimos lo importante que es) y por el otro, calmas tu estómago.

El jengibre es considerado como como un tratamiento eficaz y barato para las náuseas, además es anti-inflamatorio y beneficioso para el corazón.

TOMA UN CALDO O SOPA LIGERA

Este es el remedio delicioso, no podía estar por fuera de estos consejos. Te va a caer en tu estómago como anillo al dedo, por algo es “el propio levanta muertos”. Un caldo claro, ligero, con solo los vegetales necesarios y algo de pechuga será un alivio para todo tu organismo.

Con información de Doctoraki.com