Tecatito, no regresaría a México

México.- Los hechos violentos en la Corregidora entre seguidores de Querétaro y Atlas marcaron un antes y un después en el futbol mexicano, pues más allá de las sanciones y la nueva seguridad que se planea implementar en los estadios, provocó un eco mundial que resuena en propios y ajenos. Tal es el caso del Tecatito Corona, futbolista mexicano que milita en el Seviila y que después de lo ocurrido, asegura que no volvería al balompié nacional.

En entrevista para Marca Claro, Jesús Manuel Corona aseguró que siguió lo ocurrido en televisión y por dicha situación en este momento de cuestionaría mucho regresar a nuestro país.

«Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos, dicen que no, yo no he visto nada pero se ven imágenes increíbles, no puede estar pasando eso»; señaló el ex de Rayados.

La razón más importante que detendría al futbolista del Sevilla a regresar es su familia, pues además de la inseguridad que se vivió en la Corregidora, Corona asegura que sus hijos siempre han vivido en el extranjero y están acostumbrados a otro estilo de vida.

«Más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarles a ese clima… Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo pero por esas cosas dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso. Quiero volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme pero por eso nos lo pensamos», explicó.

Después de un largo paso por el fútbol portugués, Corona llegó al Sevilla de España, donde ya suma 511 minutos en ocho encuentros.

Con información de ESTO