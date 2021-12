Supera Donadores Compulsivos mil donaciones altruistas en 2021

*Nuevo programa Escuadrón Plaquetario logró 90 donaciones en este año



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Donadores Compulsivos IAP logró en este 2021 superar la meta en donaciones altruistas al llegar a las mil 116 unidades de sangre durante las 49 campañas que se realizaron en todo el año, lo anterior informó su presidente Sigi Pablo Pineda García.



Indicó que, pese a la pandemia del COVID19, se realizó un trabajo intenso al duplicar las campañas en los bancos de sangre del HGZ. Núm. 1 del IMSS, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Colima y así como en el Hospital Puerta de Hierro.



Asimismo, mencionó que se logró un gran avance en la firma de convenios estratégicos con instituciones educativas e iniciativa privada, “este año logramos hacer la primera campaña en la Universidad de Colima Oficial, lo cual sabemos que una gran alianza.



Además de haber firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Colima Oficial, también firmamos convenios con el Tecnológico Nacional de México campus Colima, el Isenco Oficial, la Universidad José Martí, el Vasco De Quiroga Comala, con la fundación Be The Match y con GRUPO URSUA, todo esto con el único fin de seguir sumando a todos los actores de nuestra sociedad para continuar promoviendo la donación altruista de sangre en Colima”.



Otro de los objetivos alcanzados, mencionó Sigi Pablo García fue que Donadores Compulsivos tiene en registro 374 potenciales donadores de médula ósea del programa de Match Compulsivo, “con ello ayudamos a aumentar el registro mundial de potenciales donadores en equipo con Be The Match.



“Les compartimos con emoción que el primero de nuestros donadores ya fue contactado por Be The Match y está en etapa de exámenes para ver si aplica para donar médula ósea. Sería el primer colimense en donar médula ósea altruistamente”.



Agregó que “este año hemos trabajado muy fuerte para que cada día la experiencia de donar sangre con nosotros sea mejor, queremos que donar sangre sea una experiencia positiva y eso nos hace tratar de mejorar cada día”.



Por último, dio a conocer que “este 2021 también vio el nacimiento de nuestro programa Escuadrón Plaquetario, que trata de un grupo de donadores de plaquetas con un gran corazón.



Estamos cerrando el año con 90 donaciones plaquetarias, a diferencia de las 30 que tuvimos en los primeros 5 años. Estamos seguros de que el próximo año nuestro Escuadrón Plaquetario jugará un papel determinante en las donaciones de plaquetas en nuestro Estado”.