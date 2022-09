Suman más laudos a favor del sindicato de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En conferencia de prensa, Audelino Flores Jurado, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del ayuntamiento DIF y COMAPAT, informó que el sindicato recibió de parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tres laudos más a su favor, aclarando que uno de ellos, el de la COMAPAT, está en amparo “aunque esto es más perjudicial para ellos”.

“Uno de ellos que está en amparo y 2 que acabamos de recibir el 275 y 273 aparte del 133 que ya está laudado y que ya tiene tiempo que no no se cubre por parte de la administración”.

Y añade: “hemos declarado que estamos Inconformes con la administración por los incrementos de salarios que no ha cubierto y que estamos en desventaja los trabajadores de Tecomán porque los incrementos que se dieron a nivel general en los municipios y en el estado, no se dieron aquí y quiero decirles que desde el 2017 y el 2018 se están resolviendo laudos de parte del tribunal y son a favor del sindicato y con respecto al DIF municipal se está resolviendo el 6 por ciento de incremento del 2017 y el 6.2 por ciento del 2018 que son salarios atrasados que no se les han pagado a los trabajadores, COMAPAT está amparado pero está resultó a favor de los trabajadores también”, aclaró.

Flores Jurado hizo un exhorto al alcalde y a los regidores a que reflexionen sobre el derecho de los trabajadores, “pues con esto queda confirmado que la exigencia que hemos tenido han sido verídicas pues el tribunal nos está dando la razón”, afirmó.

El líder sindical dijo que al igual que la población en general, también los trabajadores están afectados por el sismo, “por eso le pedimos al ayuntamiento al DIF y a la COMAPAT que reflexionen sobre la necesidad de la clase trabajadora porque estamos en estado de indefensión, porque el salario que tienen los trabajadores es mucho muy inferior que el de otros trabajadores en el estado, y de estos laudos estamos hablando como de unos 50 millones de pesos”, subrayó.