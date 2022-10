Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes debe garantizar respeto a los derechos humanos: Gobernadora

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, presidió la reunión de la Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Colima, en la que señaló que esta instancia tiene una compleja y noble tarea, que le corresponde a bien de garantizar el respeto a los derechos humanos de un sector que es necesario reinsertar en la sociedad, mediante acciones con enfoque humanista y empático.

Agregó que vivimos una etapa de retos enormes en el ámbito nacional y estatal, con un tejido social que es necesario reconstruir; añadió que las juventudes requieren de solidaridad y trabajo profesional de las autoridades, pues son reflejo de la enorme deuda del Estado con las nuevas generaciones, que merecen vivir en un clima de paz y de justicia: «en coordinación de esfuerzos, suma de voluntades y capacidades, iremos resolviendo estos retos», indicó.

Vizcaíno Silva dijo que como autoridades, es su responsabilidad hacerse de los mecanismos que permitan brindar la mejor atención, así como generar estrategias idóneas para facilitar la reinserción social de las juventudes, prevenir de manera eficaz la reincidencia, y sobre todo, que las y los jóvenes que enfrentaron un proceso de reinserción, no les represente una complicación mayor acceder a una vida digna.

«Tenemos mucho trabajo por hacer; no podemos abandonar a nuestras juventudes por enfrentar un proceso penal, ni permitir que sean estigmatizadas. Debemos hacerles ver y saber que sí hay de otra; que las puertas no se les cerrarán; que sí podrán contar con las herramientas que requieran para salir adelante de manera honesta, y sobre todo, que en ese camino no les dejaremos solas ni solos, pues contarán con nuestro acompañamiento», expresó la mandataria.

Karen Ruiz Flores, directora de coordinación territorial y enlace técnico del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Nacional, señaló que esta dependencia considera a las y los adolescentes como un grupo prioritario con necesidades y problemáticas específicas y que éstas deben atenderse de manera individualizada.

Se aprobaron diversos acuerdos para integrantes de la Subcomisión: que se reunirán bimestralmente; que rendirán informe bimestral a la secretaria de SIPINNA Estatal; que se comprometen a elaborar y presentar su programa de trabajo en enero 2023; y que se comprometen a nombrar a un enlace que las y los represente con voz y voto, así cuenten con poder de decisión y su respaldo total.