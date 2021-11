Somos La Base SNTE 39 confía que gobierno de Indira pagará sus quincenas

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El movimiento magisterial Somos La Base SNTE 39 confió en las acciones que desarrolla el gobierno estatal de Indira Vizcaíno Silva para el pago de sus quincenas, a pesar del retraso en sus salarios que sufren trabajadores de la educación.

La Vocera de Somos La Base SNTE 39, Cecilia Vázquez Bueno expresó que creen en la palabra de la mandataria colimense, quien enfrenta situaciones financieras complicadas heredadas por la pasada administración estatal.

“Reconoce (Indira Vizcaíno Silva) de que no hay dinero, el hecho que nos pongamos en contra, no nos va a garantizará el pago inmediato, sin embargo queremos hacerle de conocimiento a la gobernadora y al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que el gremio magisterial sí está resentido en cuestión económica, no solo financiera sino emocionales”.

De esta manera aseguró que se debe dar oportunidad a que este gobierno que recién inicia haga las cosas bien y equilibradas.

Argumentó que el magisterio colimense tiene dos quincenas de retraso y ya viene la tercera.

“Indira reconoció que vendrá a partir de la primera quincena de noviembre hasta diciembre-enero con retraso por que el dinero presupuestado se desvío por Ignacio Peralta”.

EN ESPERA DE CAMBIO DE DIRIGENCIA DE SECCIÓN 39 SNTE

Por otro lado, explicó que se encuentran a la espera de que salga convocatoria para tener un relevo en dirigencia sindical.

Arremetió contra el actual dirigente, Heriberto Valladares Ochoa de no estar presente ni dar la cara al magisterio.

“Nos enteramos por vía el gobierno estatal sobre situación de magisterio colimense, porque Valladares no da la cara ni informa al magisterio colimense que es quien debiera informar sobre la situación qué pasa”.

Vázquez Bueno agregó que el perfil del nuevo dirigente es que debe ser una persona honesta, transparente, que esté en comunicación y sea un buen líder.

“Tendremos oportunidad de poder votar porque antes sea a través de asambleas y delegados, ahora cada quien tendrá oportunidad de emitir su voto de manera secreta y esperemos que viva la democracia. Podrán votar 3 mil 200 trabajadores”.