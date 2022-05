‘Somos buenos para la foto, pero no para apoyar a los patronatos’: Laura Montes

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La regidora del PRI Laura Montes, lamentó la manera en que se están retrasando los apoyo a los patronatos, algo que calificó como mucha falta de voluntad e incluso de doble moral, puesto que señaló: “no es solamente que la autoridad vaya y se tome la foto, porque somos buenos para ir a las fotos en los eventos de los patronatos, para luego no apoyar donde tenemos que apoyar”.

Como regidora agregó: “A mí sí me da pena porque pareciera que el asunto no se está atendiendo con seriedad, hace más de 50 días que ese tema se está discutiendo y cuando existe voluntad ya debió concluirse”.

Recordó que en su momento se presentó el dictamen y posteriormente se pide la opinión del Tesorero, que les dice que no son 300 mil lo que pueden ejercer sino 130 mil pesos. “Entonces, ¿A qué estamos jugando? Porque cuando se hizo el dictamen sí existía una cierta cantidad de dinero que eran 300 mil pesos y así de fácil nos dicen que nos ajustemos a una cantidad que me parece muy poco dinero”.

Laura Montes admitió que hace falta la voluntad de discutir el tema, y se refirió el dicho del alcalde sobre que los patronatos no atienden a los 130 mil habitantes que requieren apoyo, “es cierto, pero tampoco al municipio le alcanza para eso, y por ejemplo el tema del cáncer no lo atiende el ayuntamiento, son temas sensibles porque no se trata de lucrar con las causas, pero que se atiendan”.

Laura Montes dijo que es lamentable un nuevo análisis del dictamen y enfatizó que los patronatos lo único que piden es la misma cantidad que les daban en el presupuesto pasado, y no piden “las perlas de la virgen”.