Sol y buen clima para el segundo día de torneo de Pesca en Tecuanillo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Con una gran participación, continúa este domingo el segundo y último día del torneo internacional de Pesca de róbalo en la playa de Tecuanillo.



Alejandro Maldonado, Organizador del evento, comentó que el clima que se tuvo el sábado provocaron un pequeño contratiempo con los temas de logística y también desacomodó un poco lo que viene siendo el mar a las condiciones.



Este domingo ya están las condiciones óptimas hay cantiles, corriente, remansos en el cual se arrima el pescado robalo a a tragar a la orilla.



En a las capturas dijo que se han teñido róbalos desde 3 kilos 170 gramos, aunque se se espera que al fInalizar el torneo se tengan más capturas “en el último torneo que fue en el 2019 hubo 22 capturas pero si estaban las condiciones óptimas del mar”.



Yolanda Llamas, regidora del partido verde en el ayuntamiento de Tecomán se pronunció por un barrido, detección y castigo a los hijos que no se estén haciendo cargo de sus padres adultos mayores, dijo que en el municipio con muchos y cada vez más los casos de ancianos en el abandono.



“Cuando estuve en campaña me di cuenta de esta situación donde vemos muchos adultos mayores viviendo en extrema pobreza, donde la familia de verdad los tiene abandonados y también requieren de medicamentos, alimentos y a veces hasta de un buen techo”.



Afirmó que los adultos mayores están siendo abandonados o abusados por la familia y requieren de la unión de los tres niveles de gobierno para que haya más atención, además de darles un seguimiento y constatar que estén siendo tratados con dignidad. “Pero nosotros como gobierno municipal el federal y el estatal debemos de garantizar que haya más atención para ellos”.



La munícipe concluyó aseverando “fuera muy bueno que se aplique la ley donde los hijos o familias no se hagan cargo de esas personas que requieren de atención, que ya no se pueden valer por ellos mismos, que haya un castigo, que los familiares se hagan responsables”.