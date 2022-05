Sociedad de la información SNTE y Mandataria estatal

Por: Alfonso Polanco Terríquez*

En la familia siempre hemos sido sindicalista del gremio del SNTE, mi madre, mis hermanos e hijos igualmente. Vemos en la organización sindical la defensa de nuestros derechos y conquistas laborales. Somos leales e institucionales tal como es la organización. A mis hijos siempre les he dicho que si bien no fue el SNTE quien nos diera la plaza a un servidor, sí fue la representación sindical y los líderes correspondientes quienes han velado por nuestra seguridad.

La plaza federal como docente de primaria la adquirimos a través de los estudios en el Centro Regional de Educación Normal (C.R.E.N), en Ciudad Guzmán, Jalisco, pero para obtenerla tuvimos que irnos a ganarla en el Estado de Guerrero, en el especial por la región de la Costa Chica. El lugar en el magisterio estatal fue gracias a la maestra Socorro Chavira quien nos propusiera para cubrirla, misma que avalará el Mtro. Óscar Luis Verduzco quien en ese momento era líder de la sección 39 del SNTE, más a petición del Mtro. Óscar Javier Hernández pasamos a laborar como catedrático de Telesecundaria.

La profesionalización como docente y los logros académicos más de mis alumnos que personales fueron alcanzados gracias al apoyo siempre de la organización sindical el SNTE, eso sí, siempre laborando frente a grupo. Nuestro lugar en la Secretaría de Educación fue a través del Mtro. Margarito Mijares quien lo propusiera al entonces Secretario de Educación, Carlos Flores, y a la aceptación que hiciera el Mtro. Óscar Javier Hernández de estar en su equipo de trabajo.

Siempre he tenido el respaldo de la sección 39 del SNTE. Hernández Rosas nos enseñó a respetarla siempre y desde que conociera al Mtro. Guillermo Rangel Lozano amarla y tenerle pasión, de igual forma a nuestro partido: Nueva Alianza. En sí, nuestra sección 39 del SNTE siempre ha estado con nosotros y también deseo subrayar que no siempre se nos ha dado lo que pedimos, hemos tenido que hacer turno, y vaya que en ocasiones nos ha tocado mirar que a otros se les ha dado más, incluso mucho de ellos hoy no lo reconocen.

Durante los 37 de servicios profesionales que ejercimos, de la sección VI del SNTE solamente en una ocasión se nos dio el apoyo en tiempos cuando el Mtro. Aureliano Hernández fuera secretario de organización de primaria. De ahí hasta la llegada del Mtro. Jaime Núñez como líder de este gremio no había vuelto a sentir el cariño de nuestra organización sindical y aclaró estimados lectores ni lo conocía, ni tenía amistad, como si la tuviera con otros secretarios generales.

¿Por qué hacemos este relato personal? En principio para que quienes nos conocen y forman parte de este gremio lo sigamos respaldado, en segundo lugar, porque hemos visto y escuchado a muchos docentes y trabajadores de la educación básicamente de quienes pertenecen a la sección VI del SNTE sufrir atropellos, vejaciones, maltratos de quienes están y ahora tienen la oportunidad de estar en la administración de los servicios educativos en la Secretaría de Educación, lo anterior es triste, porque hace unos dos días la Gobernadora del Estado resalto su apoyo a la clase trabajadora de la educación, entonces es cuando nos preguntamos: ¿Será un doble discurso o una doble moral?.

En tercer lugar, compañeros, amigos no están solos la organización sindical lo sabe en especial su líder Jaime Núñez, que en honor a la verdad ha estado en comunicación permanente con la mayor parte de la base como poco secretarios generales en la entidad lo han hecho. El adalid ha hecho lo propio respetar los cauces institucionales porque la experiencia demuestra que es lo mejor pero quienes están en la dependencia no olviden que siempre hay límites y los están rebasando.

Muchos hemos visto cómo desde la llegada de Heriberto Valladares como líder de la sección 39 del SNTE, obtuvo grandes beneficios para el gremio y sus familias, tal como lo mayor parte de quienes han estado al frente de la organización sindical lo han hecho. Logró la basificación de cerca de dos mil compañeros de diversos niveles, se dice fácil, difícil de conseguir. Hubo temas torales que quedaron trabados pero no porque no hiciera el esfuerzo para conseguirlo, sino simplemente no hubo la voluntad política del Gobernador.

Jaime Núñez llega a la Secretaria General del SNTE VI gracias a que los compañeros que fueron electos al Congreso así lo desearon. Su respaldo con los delegados de ese congreso como con la base son digno de tomarse en cuenta y validarlos. El SNTE Colima, en sus dos gremios VI y 39 no tuvieron ningún titubeo sus líderes para apoyar la campaña para gobernadora de la Licda. Indira Vizcaíno Silva, más por pasión que por órdenes del centro.

Todavía muchos trabajadores de la educación tenemos fresco en la memoria como ambos líderes manifestaban a las bases, los beneficios de tener un buen gobierno como el que prometía Indira Vizcaíno. Invitaban a sufragar por ella. Dieron libertad a los maestros para que fueran apoyarla ya fuera a través de Nueva Alianza o directamente por Morena.

En otras colaboraciones hemos manifestados que en Colima quienes están en la Secretaría de Educación principalmente con los maestros federales no tienen en claro como el Presidente de México camina del lado del SNTE, no con la disidencia. El propio Andrés Manuel López Obrador escucha a los líderes sindicales del SNTE, no los de la disidencia. Hoy los enemigos del magisterio han tratado de debilitar a Heriberto Valladares, pero tengan la seguridad que no ha pasado nada, ni pasará.

En la parte oficial y en el gobierno de Indira Vizcaíno, no tienen idea del gran respaldo que tiene Jaime Núñez con las bases, nos atrevemos afirmar que pese a los golpes bajo que ha recibido el adalid de quienes desde la estructura oficial, es de los pocos que podemos citar en la historia de la Sección VI del SNTE que más acercamiento ha tenido con los compañeros trabajadores de la educación de este gremio y por lo tanto simpatía de los agremiados. Se acerca el 15 de mayo, las negociaciones están ya en puerta y quienes pertenecen a ambos gremios saben que no dejarán solos a sus líderes.

Es momento que la mandataria estatal, Indira Vizcaíno ponga orden en la Secretaría de Educación, tal como lo llevó a cabo en su casa (Dirección de Educación Pública), donde hoy laboran con tranquilidad, respeto pero sobre todo a su lado, con su visión y misión. Al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en Colima, a quienes llevó a que lo apoyarán solamente le están creando problemas, incluso lo desobedecen, como dicen en la mayor parte de las escuelas, ni caso le hacen.

En el sector educativo estatal ya no hay problemas, la tranquilidad regresó, las vacantes y los lugares se han cubierto como debiera ser, más no sucede así con la parte homologa, la federal. Desde el inicio de esta administración se dieron falta de docentes, de secretarios, vigilantes, administrativos, materiales educativos, por citar, la lista de las muchas cosas que no llegan y no están en las escuelas sería interminable, eso sin agregarle, lo que citamos ya del maltrato. Incluso, su servidor en Casa de Gobierno en un dialogo que sostuvimos quienes pertenecemos al grupo de Analistas Políticos nos atrevimos a manifestarle a la mandataria estatal una propuestas sencilla y viable, misma que escuchó y creó que no la vio mal.

Para despedirme. Viene el cambio sindical del SNTE 39, son varios los que quieren algunos no han hecho nada en su vida por el gremio o por las base sindicales por eso no perderemos el tiempo en citarlos, pero en fin, en lo personal estamos con la Mtra. Cecilia Anguiano, Iliana Arreola, la diputada local Myriam Gudiño, Brenda Rangel, Julio Bueno, Octavio Buñuelos pero sobre todo con David Hernández Viera. Indira Vizcaíno, mi Gobernadora, como comentarista político, créenos, sabes que nunca he tenido ningún interés personal en nuestras colaboraciones por eso valora el tener cerca y a tu lado, al líder sindical Jaime Núñez, escúchalo tiene muchas demandas laborales que solamente vos con tu voluntad política podrás evitar más injusticia con los trabajadores de la educación federalizados. Nos vemos en otra entrega.