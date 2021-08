Sistema Estatal Anticorrupción se paniqueó para exhortar al ejecutivo

Por: Ángel Durán.

Recientemente el Comité de Participación Ciudadana que es parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este sistema, le notificó al Comité Coordinador del SEA, exhortara al ejecutivo del Estado, para que aclarada ciertas cosas financieras del Estado; y ¿qué cree? el Comité Coordinador del SEA, no le quiso entrar, cuando menos hasta la fecha, suspendieron la reunión que hasta que no tenga nuevas pruebas; ese cuento ya me lo sé, lo que no están queriendo hacer, es analizar el tema de fondo, y como dijo don Teofilito, ni lo harán.

Por primera vez, aunque ya de manera más enérgica, este comité, que se vincula con la sociedad, ha querido exigir a los integrantes del Comité Coordinador de SEA, que haga su trabajo de investigar posibles actos de corrupción y en este caso uno de manera muy grave que la sociedad acusa el ejecutivo del Estado, de no ser transparente en las cuentas públicas; pero sus integrantes, le sacan la vuelta.

Lo anterior nos indica que el sistema estatal anticorrupción ha fracasado totalmente, ya que a sus integrantes; por supuesto que no todos, pero la mayoría (Presidente del Poder Judicial del Estado, presidente de INFOCOL que trabaja bien y es la excepción, Contraloría, Presidenta de OSAFIG, Fiscal Anticorrupción y el propio Comité de Participación Ciudadana, de las cuales su titular es el Presidente, no ha podido, según ellos, ponerse de acuerdo, para que realmente se den los primeros pasos al ataque anticorrupción, y aquí lo podemos ver en esta petición de exhorto que, ni siquiera lo quieren estudiar.

Éste sistema, tiene que ser reconstruido, pues nada más es puro gasto y sin resultados, no hay nada, que la sociedad vislumbre como un avance; generalmente, hasta la fecha, lo que hace, es una especie de capacitación interna, muchas conferencias, estadísticas, pero muy poco resultado que de verdad vaya encaminado a combatir la corrupción; este no nada más es un problema de nuestra entidad federativa, sino a nivel nacional, incluso; el sistema nacional anticorrupción está incompleto y casi pasan imperceptibles los resultados que han dado para la sociedad.

Los primeros intentos por construir este sistema, ya se dieron, ahora hace falta que ingresen como integrantes o nuevos actores del SEA, personas identificadas con el combate a la corrupción, la mayoría por no decir que aproximadamente el 95% de quienes integran todo el sistema anticorrupción estatal, no ha tenido experiencia en el combate al peor enemigo de la sociedad en nuestro país, que es la corrupción; normalmente, incluso, los integrantes del Comité Coordinador, son servidores públicos a los que por muchos años y décadas, son los acusados precisamente por la sociedad de fomentar la corrupción; así como podremos avanzar y por eso, aquí tenemos los resultados, que ante el primer intento de solicitar que se exhorta el ejecutivo del Estado por posible actos en el desaseo económico, no se ponen de acuerdo, y, ¡claro! nunca se van a poner de acuerdo por el antecedente cultural de quienes hoy son los titulares de combatir la corrupción; así no podremos avanzar, por eso es que, se tiene que reconstruir este sistema.

