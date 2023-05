Sindicato del Ayuntamiento de Colima festeja a las madres trabajadoras 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, encabezado por su secretario general, Arturo León Alam, festejó a las madres sindicalizas con motivo de su día social.

Acompañado por la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, el dirigente sindical señaló que “una especial mención merecen, hoy y siempre, cada una de las compañeras que cumplen diariamente con la extenuante tarea de ser madres, esposas, trabajadoras, encargadas del hogar y las tareas de los hijos… la tarea de ser mamá no termina nunca”.

Dijo que “hoy, y no mañana, es importante que las autoridades volteen a ver a la clase trabajadora porque el dinero ya no alcanza, porque la economía del país no prospera para la clase media y las clases más desprotegidas”.

Resaltó que necesitamos empleo, pero bien pagado, por encima de la media de los estados más fuertes del país, -pues- ya no es posible pedirle a una madre de familia, sobre todo si es madre soltera, que sobreviva con una quincena de tres mil pesos”.

Reiteró la felicitación señalando que “son un ejemplo de vida, de amor, de solidaridad con sus hijos y su pareja… a cada mamá no solo se le debe felicitar cada 10 de mayo sino todos los días y acordarnos de darles las gracias diariamente por todo lo que hacen… gracias por ser mamás a cada una de ustedes”.

Por su parte la presidenta municipal de Colima Margarita Moreno González, expresó ante las festejadas que “son un orgullo y un ejemplo para muchas mujeres, se perfectamente que es bien difícil ser mamá y ser trabajadora, ya que muchas veces la mamá trabajadora, teniendo doble jornada, muchas veces no son reconocidas o no son apoyadas por sus parejas”.

Indicó que en una casa, cuando la mamá está mal, toda la casa está mal, “se puede enfermar quien sea, “quiero reconocer a ustedes por el gran trabajo y el gran compromiso que tienen con las familias de Colima”.

Así mismo reconoció el compromiso que tiene el dirigente del sindicato, Arturo León Alam, con las mamás trabajadoras del ayuntamiento de Colima.

Posteriormente, las madres festejadas disfrutaron de una variedad musical con una imitadora de diversas cantantes, además de saborear de comida y bebidas.