Sindicato de Comala espera que Ayuntamiento otorgue aumento salarial a burócratas; caso contrario demandarán

Comala, Col.- La dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Comala, Irma González Pedraza, espera que el Ayuntamiento comalteco otorgue el anunciado 3 y 4 por ciento salarial adicional a burócratas, tras la homologación con el Sindicato del Gobierno del Estado y el anuncio que hiciera la mandataria, Indira Vizcaíno Silva.

“Esperemos que así sea, porque si no iremos a demandar, porque si bien no hay dinero o hay problemas con las administraciones no es culpa de los trabajadores, ahí debería la Osafig de sancionar cuando hacen malas administraciones y que dan malas cuentas, pero los trabajadores no administran”.

La líder sindical expresó que este jueves se reunirán con el alcalde de Comala, Felipe Michel, autoridades y regidores para analizar cómo debe hacerse dicho incremento, ya que de acuerdo a la mandataria, Vizcaíno Silva, se aplicará a quienes ganan más de 15 mil el 3 por ciento y a quienes ganan menos de 15 mil se les otorgará el 4 por ciento.

Sin embargo reconoció que no se sabe si es directamente al sueldo, y al sobresueldo también «o si va a prestaciones o cómo se va a dar entonces».

“Ese incremento lo estamos esperando porque lo necesitamos ya que vemos la carestía en todos los productos básicos y servicios; el poder adquisitivo de los trabajadores se está perdiendo y vemos con los préstamos, inclusive hay trabajadores que acabamos de ingresar al sindicato que no tienen todas las prestaciones y por lo que ganan y se les descuenta no se les puede dar las prestamos en el Instituto de pensiones porque ganan muy poco”.