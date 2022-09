Sigue UdeC revisando los inmuebles para un pronto regreso a las aulas

*“Las valoraciones a los espacios se han podido hacer de manera pronta, eficaz e integral porque contamos con gente experta y capacitada en el tema dentro de la propia Universidad”: Christian Torres Ortiz, Rector.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En entrevista, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dijo que, debido a la nueva réplica ocurrida la madrugada de este jueves 22, el escenario que se tenía, que era el de regresar a clases este jueves, cambió. Por lo tanto, las clases se suspendieron este mismo jueves y también el viernes 23. Además, dijo, “se estarán haciendo nuevas revisiones a los espacios universitarios para determinar si estamos listos para regresar a las actividades académicas el próximo lunes”.

En ese sentido, solicitó estar pendientes de los medios oficiales de la Universidad de Colima, entre viernes y sábado, cuando se dará a conocer si se regresa o no el lunes a clases.

Insistió en lo que ha venido diciendo desde el lunes por la tarde, que “nada estará por encima de la seguridad de nuestros trabajadores y estudiantes; si algún espacio no está habilitado, así se quedará hasta que pueda ser valorado y certificado para poder usarse de nuevo y regresar a las actividades previstas en esos espacios”.

Torres Ortiz Zermeño informó que, después de la primera evaluación de los espacios universitarios, que se llevó a cabo entre lunes y martes, “determinamos cerrar aquellos espacios e inmuebles con grandes aforos con el fin de hacerles valoraciones más puntuales, por lo que espacios como el Teatro Universitario, la alberca olímpica y el Museo Universitario María Teresa Pomar permanecerán cerrados hasta tener la certeza de que pueden ser utilizados”.

“Lo principal -aseguró- es que nuestra gente esté bien, esté tranquila y que pueda regresar a la actividad académica y paulatinamente vamos a ir recuperando actividades presenciales como eventos, congresos o seminarios que estaban programados, por lo que espero que ya no haya consecuencias o efectos de este sismo y que la próxima semana podamos recuperar las actividades académicas en la Universidad”.

Comentó, además, que todos los campus contarán con una señalética que se estará poniendo en los inmuebles; una de color verde, que significa que ese espacio está libre de cualquier riesgo; otra de color amarillo, que significa que está en proceso de revisión y no puede ser utilizado por el momento y una más de color rojo, que significa que ese inmueble no puede utilizarse hasta no ser intervenido.

Destacó que las valoraciones a los espacios se han podido hacer de manera pronta, eficaz e integral “porque contamos con gente experta y capacitada en el tema dentro de la propia Universidad: el personal de obras materiales, de las facultades de Ingeniería Civil, y de Arquitectura y Diseño, por lo que se armaron grupos de muy alto nivel que se distribuyeron en toda la universidad para hacer estas revisiones”.

Antes de finalizar, el rector dijo sentirse bien, “fortalecido y apoyado, pero sobre todo me siento muy acompañado, porque la comunidad universitaria es muy solidaria, eso se vive en todo momento y circunstancia; está muy comprometida con su institución, quiere mucho a su Universidad, por lo que es mucho más fácil pedirle a la gente que ayude, que se solidarice, al igual que los estudiantes; además, la cultura de protección civil se ha venido afianzando, por lo que la gente se ha comportado a la altura en un episodio tan complejo como lo es un sismo”.

Por último, pidió a las y los estudiantes y a sus familiares mantener la calma, ya que las decisiones que se están tomando siempre se hacen de manera responsable y les dijo que sigan atentos a los comunicados que publique la Universidad.

Después de la entrevista, el rector visitó cuatro dependencias del campus central para explicarles a las y los trabajadores que sus edificios, a pesar de sufrir daños como caídas de plafones o enjarres, siguen siendo seguros porque la estructura de un inmueble escolar está diseñada con estándares de seguridad más altos. Lo acompañaron Joel Nino Jr., secretario general; el arquitecto Juan Diego Gaytán, delegado del campus Colima y la arquitecta Luz María Urzúa, directora general de Recursos Materiales.