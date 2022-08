Sigue el envenenamiento masivo de gatos y perros en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En la parte sur del municipio se sigue dando el envenenamiento masivo de perros y gatos, pues según información de los integrantes de la agrupación animalista Patitas de Ángel, desde el pasado domingo (7) hasta el martes (9) han sido encontrados perros, gatos e incluso pájaros silvestres envenenados en la colonia Indeco.

César Skokanic, integrante de la agrupación junto con otros miembros han documentado el hecho, sin embargo, ningún vecino se ha atrevido a levantar denuncia.

Comentó que solamente el domingo fueron envenenados cinco perros y tres gatos, al siguiente día el mismo destino fue para al menos tres perros más, algunos en situación de calle, pero otros no, algo que calificó como lamentable, “esto ocurre en la colonia Indeco, sobre las calles Río Papaloapan y Río Lerma o andador 3”.

Señaló que si bien los vecinos están enojados y tristes, no se ha levantado denuncia porque solo hay sospechas de quienes pudieran ser los responsables, “porque los perros aquí vivían y probablemente a alguien no le gustan los animales, pero no hay necesidad de lastimarlos, se encontró comida con vidrios y en otros una especie de polvo”.

Comentó que el martes por la tarde en la calle Río Usumacinta de la misma colonia, apareció una considerable cantidad de pájaros muertos, presuntamente envenenados, “es algo lamentable lo que está pasando, hacemos un llamado de atención para que hagan conciencia, en el caso de los perros vimos que algunas de las que encontramos envenenadas ya habían sido esterilizadas por apoyo de la misma agrupación”.