Sigue el desabasto de medicamento y material en hospitales y centros de Salud en Colima: González Meza

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La secretaria general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Dolores González Meza, denunció que no se ha resuelto el desabasto de medicamento y material en los centros hospitalarios de Colima.

“El desabasto está igual o peor y lo que llegó no es una cantidad para que se resuelva la problemática ni siquiera en los centros de salud ni hospitales”.

Expresó que llegó medicamento y material de curación, tales como jeringas y agujas; pero también pastillas que no vienen en cajas donde exprese la clave o el proveedor.

“Vienen cartera de pastilla sueltas y tuvieron que contabilizar cuántas pastillas de Paracetamol o de Diclofenaco, así como analgésicos y antibióticos pero la cuestión que se repartidor unidades no nos ajusta para siquiera un centro de salud o atender una semana en un centro de salud con las cantidades que llegaron”.

Esto lo dio a conocer luego que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informara que en menos de año y medio el abasto de medicamento y material de curación se ha multiplicado por cuatro en relación a cómo se recibió la administración y comparado con el primer trimestre 2021.

La dirigente gremial, González Meza expresó que la donación es buena, pero que ya se debe aplicar las licitaciones públicas de medicamentos y material de curación, las cuales calificó que no se han hecho.

Además agregó que es urgente atender el tema ya que los propios trabajadores de salud reciben las “mentadas de madre” y las denuncias por presunta negligencia.

De esta manera argumentó que como trabajadores asumen la responsabilidad de expresarle a la Secretaría de Salud que se requieren insumos, equipo médico e instrumental, medicamentos, uniformes y ropería para poder dar un servicio con calidad.

“Y no se debe de molestar se debe hacer un análisis en que se falla, que no se planeó, que no se hizo bien, que no se hizo de acuerdo a la Norma para poder llegar a la licitación y todo eso debe de tener analizado la Secretaría de salud y debe estar echado andar ya la cuestión de entrega de medicamentos que no hay hasta ahorita presencia del situación”.

La dirigente de la sección 30 del SNTSA, aseguró que no quiere seguir peleándose e hizo el llamado a quitar la soberbia y hacer un lado el amiguismo.

“Y poder decir qué es lo que pasa y qué podemos hacer para que esto funcione, creo que eso es lo que debe de querer la gobernadora (Indira Vizcaíno) y nosotros estamos para apoyarla pero queremos que las autoridades hagan lo suyo porque en estos momentos estamos peor que nunca”.

OTROS PENDIENTES

Por otro lado, dijo que se tiene pendiente el retroactivo del salario de trabajadores del Materno Infantil e incluso los diputados se comprometieron a apoyarnos para hacer ese vínculo de oportunidad para expresarle tanto la Secretaría de Finanzas y la gobernadora, Vizcaíno Silva la necesidad que se tiene que cumplir porque es el salario.

“A ellos actualmente se le está pagando con el tabulador 2020, nosotros estamos trabajando actualmente con el tabulador 2021 desde octubre del año pasado”.

Apuntó que también se el pendiente de 28 trabajadores de 20, 25, 30 y 35 años que no se les pagó el estímulo de antigüedad en 2020.

“Es la primera vez con este gobierno que no quieren hacer ese pago de trabajadores. Le pido a la gobernadora que nos apoye, son 28 trabajadores”.