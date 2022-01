Sí hay adeudos a personal de contrato; no se pagará aún en la próxima quincena, reconoce secretario de Educación

*Núñez González asegura que eran 16 casos, sin embargo son más de 280 trabajadores sin recibir el pago.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González reconoció qué hay adeudos a personal de contrato en los Centros de Apoyo Infantil (CAI), oficinas centrales y docentes, cuyo recursos no se prevé llegue en la próxima quincena.

“Tenemos la voluntad que llegue este ejercicio, probablemente no es esta quincena, recordemos que vamos trabajando dos quincenas hacia adelante pero en esa parte estamos”.

Según el funcionario estatal, son aproximadamente 16 trabajadores de confianza a quienes no se les ha cubierto dicho recurso, a quienes se les concluyó el contrato entre el 16 y 31 de diciembre, el cual ya fue analizado para su pronta radicación de recurso.

Núñez González apuntó que dicho atrasó fue porque fueron situaciones que se derivaron, luego de que en algunos casos por falta de documentos de los mismos trabajadores.

“Y otra parte fue un papeleo que se dieron acá de sus ordenes de comisión se empapelaron por ahí, y eso impidió que se fuera de manera rápida a la Ciudad de México para generarles sus pago”.

Cabe mencionar que aunque el secretario dijo que se trataba de 16 trabajadores, cuando el dato real supera los 280 trabajadores sin pago.