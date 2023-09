SHEINBAUM Y XÓCHITL, CANDIDATAS POR DEDAZO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En la mayoría de los estados del país, los seguidores de Marcelo Ebrard organizados en grupos de whatsapp han denunciado irregularidades en los levantamientos de las encuestas, denuncian que la relación de los domicilios donde se realizan las encuestas por parte de las empresas y partido fue filtrada anticipadamente para favorecer a Sheinbaum, por tal motivo Marcelo Ebrard se quejó, al igual Malú Micher y Martha Delgado como sus representantes oficiales ante Morena, Noroña como siempre lo cuestionó. Ante tantas irregularidades anticipamos que Claudia Sheinbaum es ya la candidata a la fuerza y por dedazo.

CLAUDIA SHEINBAUM Y XÓCHITL GÁLVEZ son las dos mujeres que estarán en las boletas presidenciales como las candidatas oficiales en 2024, la primera por Morena y la segunda por el Frente Amplio por México, y aunque ambas surgieron por el histórico y famoso dedazo mexicano, porque a Claudia Sheinbaum la designó el dedito del presidente del país, mandándole desde hace casi un año la aplanadora del aparato oficial, con su gabinete federal, los gobernadores y todo el apoyo de Morena quien prácticamente operó bajo el mando presidencial y a Xóchitl le dieron otro dedazo pero en fast track, antes de que amaneciera y cantara el gallo.

Avasallaron a los aspirantes presidenciales de Morena, gastaron dinero y tiempo con los múltiples acarreos y espectaculares en favor de dos de ellos, de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto para debilitar a Marcelo Ebrard, sin duda Marcelo fue objeto de un juego político perverso en donde gastaron cientos y cientos de millones de pesos del erario público, a la gente ya no nos engañan tan fácilmente.

Por otra parte la senadora Xóchitl Gálvez quién llegó por su cuenta a tocar la puerta de Palacio Nacional enojada para reclamarle al presidente por la crítica del mandatario a su persona en una mañanera, desde allí inició su precandidatura, empezó como bola de nieve por su arrojo y por sus contra ataques al presidente en los medios nacionales, fue un error del presidente su agresión verbal contra Xóchitl, la hizo crecer más y así logró mediante fast track que otros tres deditos la apoyaran, metieron hasta las manos y pies los tres presidentes de los partidos opuestos a Morena, que representan a las cúpulas de los partidos aliados PAN, PRD y PRI, y Alito Moreno se les adelantó como el gran elector del Frente, pero Alito lo hizo para no gastar su lana del PRI el día de la elección, y mejor dio a conocer avances de las encuestas bajando a Beatriz Paredes para que aceptara su retiro antes de tiempo en favor de Xóchitl Gálvez.

¿EBRARD Y PAREDES AFECTADOS O FORTALECIDOS?

Marcelo Ebrard y Beatriz Paredes saldrán fortalecidos a pesar de haber perdido sus postulaciones, porque ambos llegaron hasta el final como la segunda fuerza que estuvieron a punto de ganar. En el caso de Marcelo Ebrard en Morena fue el único aspirante presidencial de buen perfil profesional y político que participó para ganar y no para ser simple comparsa como lo hicieron sus compañeros morenistas y aliados, aunque también Claudia Sheinbaum jugó para ganar, pero con la ventaja de que ella sí trae todo el respaldo del presidente.

EBRARD ES LA MEJOR CARTA DE MORENA

Marcelo al mantenerse casi a la par con Sheinbaum en las encuestas a pesar de que fue marginado, no tendría ningún riesgo de ganar la presidencia como lo tendrá Sheinbaum, pues a los mexicanos no nos gusta que un mandatario nacional ponga a su sucesor y Ebrard logró convertirse en el competidor principal sin apoyo presidencial.

Por otra parte Beatriz Paredes Rangel también sale más fortalecida, ella es toda una institución política, y sin lugar a dudas es la mujer mejor preparada, activa y experimentada en la política del país, acreditó su capacidad en su precampaña, ha tenido más cargos que la mayoría de las mujeres empezando por haber sido gobernadora de Tlaxcala, hoy es senadora, fue Ex Secretaria de Gobernación y Secretaria General del PRI y de la CNC, entre otros cargos y a pesar de que logró mantenerse en segundo lugar, quizás por el desgaste nacional de su partido decidieron bajarla, pero es lógico que Beatriz mantendrá a su equipo al lado de Xóchitl Gálvez ya que le dio amplias muestras de solidaridad y agradecimiento a su declinación forzada.

Se vio que Alito Moreno bajó claramente a Beatriz, supuestamente para que no se desgastara, como antes bajo también del caballo a Enrique de la Madrid para aparentemente fortalecer a Beatriz Paredes, pero Alito no debió meter tanto su cuchara y suspender la contienda y adelantarse para darle el triunfo a Xóchitl Gálvez debió haber permitido que se legitimara el proceso.

Beatriz Paredes es una mujer política inteligente como siempre, al momento del anuncio en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, precisó en la rueda de prensa, yo aseguré en Mérida, Yucatán que no declinaría hasta la elección, hoy me enteran en forma adelantada el resultado de las encuestas que no me favorecen y si mi partido y el Comité Ciudadano valoran el avance de Xóchitl Gálvez creo que ha sido el final del proceso, y como mujer demócrata le reconozco el triunfo a Xóchitl Gálvez y sabe que contará con todo mi apoyo. Beatriz nunca dijo que declinó, casi dijo acato el dedazo de las cúpulas porque no me permitieron llegar a la elección para que decidieran y votaran los que se inscribieron, se sujetó al partido, al dedazo histórico mexicano, tal como Morena vive hoy con su dedazo más directo y de más arriba.

Por lo pronto Xóchitl Gálvez ya se les adelantó a Morena y al MC en la carrera presidencial, ya trae la constancia de precandidata que le dieron los partidos aliados opositores y la ciudadanía incluyendo a las madres con hijos desaparecidos, también aprovechó el informe del presidente para usar la Cámara como foro nacional, pareciera que ahora sí se va a poner buena la pelea por la sucesión presidencial.

