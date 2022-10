Ser universitario no debe perderse nunca: Fernando Moreno Peña

*La Asociación de Jubilados y Pensionados entregó al ex rector y ex gobernador el reconocimiento “Por la generosidad compartida”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En su aniversario número nueve, la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima entregó al ex rector y ex gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña el reconocimiento “Por la generosidad compartida”, una distinción que otorga este gremio universitario a personas físicas o morales que se distinguen por el apoyo a la asociación, a la UdeC y a la sociedad en general.

En esta ocasión, el reconocimiento a Moreno Peña se le otorgó “por sus estrategias educativas de gran visión, que permitieron formar profesionistas capacitados para contribuir a la solución de la problemática de la sociedad, en un ambiente globalizado y tecnológicamente avanzado, dando merecido prestigio nacional e internacional a la UdeC”.

La ceremonia, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reunió a un amplio número de personas jubiladas y agremiadas a la asociación, a presidentes de los gremios universitarios como la FEC, FEUC, SUTUC y ACU, así como a la familia del homenajeado y funcionarios universitarios.

El presidente de la asociación, Jesús Campos Sánchez, en su discurso citó lo dicho por el anterior rector, José Eduardo Hernández Nava, quien describió a Moreno Peña como “un actor clave en la historia de la UdeC, especialmente en la lucha por la autonomía universitaria, de la que es un gran defensor”. Como gobernador, añadió, “sobresalen sus grandes obras en beneficio de los colimenses”.

Después, la jubilada Rosario Aguilar Miranda leyó el dictamen de la comisión de honor y justicia, enlistando los logros y acciones de Moreno Peña en sus diferentes cargos públicos, y que lo hicieron acreedor de este reconocimiento: sus inicios como líder estudiantil, la solución de la demanda de estudiantes al ampliar la matrícula, la creación de posgrados, la acreditación de programas, la creación de centros de investigación y el apoyo al sector productivo con incubadoras de empresas de base tecnológica.

En su mensaje, Moreno Peña manifestó gratitud con su Alma Máter y dijo que ésta fue muy generosa con él, situación que lo obliga a ser generoso con ella: “La generosidad compartida es lo que se vive en la Universidad; los maestros son generosos con sus alumnos y los alumnos con sus maestros. Somos una institución que le regresa a la sociedad lo que ésta hace para su sostenimiento”.

El ex gobernador dijo que “ser universitario es una categoría que no debe perderse nunca, independientemente de otros cargos ocupados; pertenecer a la UdeC es la cualidad más importante en mi trayectoria, porque los cargos en la política se deben a que la Universidad me dio la oportunidad de aprender y relacionarme”.

Moreno Peña recordó que las universidades se distinguen por la calidad de sus egresados y que las instituciones se deben evaluar no sólo por sus productos o políticas, sino por la calidad de vida de sus jubilados. Agregó que “una institución que da calidad de vida a sus jubilados es respetable y seria porque ellos y ellas fueron alumnos, maestros, trabajadores y formaron parte de lo que es la universidad”.

También dijo que la Universidad de Colima “vive su mejor momento, es sólida, independientemente de quién gobierne; es autónoma y toma sus propias decisiones”. Del rector actual comentó que dirige la institución “en un momento importantísimo, con un cambio de régimen, aprendiendo cosas nuevas y padeciendo otras también”.

En su mensaje, el rector Christian Torres Ortiz describió al homenajeado como “un decidido impulsor de la casa de estudios, férreo defensor de su autonomía y compañero solidario de las causas de la asociación”; asimismo, expresó su alegría por la posibilidad de ver, saludar y reconocer a quienes se han jubilado de la UdeC.

Reconoció la herencia y participación activa de quienes se han jubilado, “sobre todo en estos tiempos desafiantes, cuando la UdeC requiere de la colaboración responsable de todos: “Les reconocemos como uno de los pilares institucionales y colaboraremos para que la asociación se consolide y nos ayude a mantener los vínculos con el mayor número de los trabajadores y trabajadoras que han construido la historia de nuestra universidad”.

Por último, la diputada Lizeth Moreno Ceballos leyó la semblanza de su padre. De manera personal, en su intervención también le hizo un reconocimiento como papá y abuelo.

Como parte de la ceremonia, el nuevo Coro de Jubilados de la UdeC, delegación de Manzanillo, se presentó bajo la dirección del maestro Jorge Hernández.

A la ceremonia, además de la y los líderes de los sectores universitarios acudieron los ex rectores Carlos Salazar, Miguel Ángel Aguayo, Ramón Cedillo y José Eduardo Hernández.