Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La sucesión presidencial se acelerará por la definición de las votaciones de ayer domingo, en donde Morena ganó el Estado de México y Coahuila la alianza PRI, PAN y PRD, ahora los partidos a nivel central empezarán a definir a los posibles precandidatos a senadores, diputados federales y alcaldías más importantes de los estados, y entonces la pregunta es; ¿Quiénes para senadores por Colima en 2024?

El problema para nosotros los colimenses y de toda la sociedad mexicana es que vivimos ante una descarada corrupción de los partidos y de sus dirigentes nacionales, y cada vez es más evidente, pues en éste 2023, el partido MC anunció que se retiraba de la contienda del 2023 en las dos gubernaturas y se fue criticando al PRI y apoyando a Morena, lógico, porque sabía que no ganaría ninguna de las dos gubernaturas que se disputaron, el Verde traicionó a su abanderado Lenin Pérez Rivera a la gubernatura de Coahuila para apoyar al de Morena, Ricardo Guadiana y por su parte también el Partido del Trabajo traicionó a su candidato Ricardo Mejía Berdeja para respaldar también a Morena, pero de todos modos perdió Morena, así tanto el MC, el Verde y el PT quedaron exhibidos en dicho estado y a nivel nacional.

Con esas acciones absurdas para el electorado nacional significa que estos partidos, MC, Verde y PT, denominados satélites o mercenarios, no tienen ideales, objetivos sociales ni interés por el desarrollo democrático nacional y les vale un comino la opinión de la gente, como vulgarmente se dice “se prostituyen” dividen a la gente del más grande opositor, igual como antes lo hacían éstos mismos partidos también con el PRI, hoy se voltearon y se vendieron con Morena, así está la política mexicana, se venden. En Colima ya no queremos candidatos a senadores improvisados logrados por negociación central, sin capacidad ni experiencia, requerimos que hagan algo por el estado.

REELECCIÓN DE SENADORES

A partir de la reforma constitucional electoral del 2014, se consideró la posibilidad de la reelección de los legisladores, se auto respaldaron votando en su favor, los diputados podrán ocupar su cargo hasta en cuatro periodos consecutivos, mientras que los senadores lo podrán hacer en dos periodos consecutivos, lo que significaría que sí podrían estar en funciones por 12 años, sin embargo creemos que será muy difícil para el caso de Colima que alguno de los actuales senadores pueda reelegirse por el actual escenario político, quizás el senador Joel Padilla sea el único que tenga posibilidades de reaparecer en las boletas por su labor y su partido el PT.

ASPIRANTES A SENADORES POR MORENA

Para el 2024 hay dos actores políticos que son precandidatos naturales a senadores por Morena, con experiencia política, y son; Arnoldo Vizcaíno Rodríguez ex candidato a gobernador, ex dirigente del PRD y líder agrario, y Griselda Martínez Martínez, presidenta de Manzanillo, ambos representan a un grupo político diferente pero fuertes, Arnoldo tiene más arraigo en el primer Distrito electoral federal y Griselda en el segundo, en el puerto, y aunque estén enfrentados políticamente, ambos podrían ganar, y también se encuentra Viridiana Valencia Vargas Delegada de Bienestar, la joven funcionaria que tiene estructuras grupales y es activa, podría sustituir a Arnoldo Vizcaíno en caso de que éste decida no participar, pero respecto a la alcaldesa de Manzanillo podemos asegurar que ella trae casi en la bolsa su candidatura a senadora, difícilmente se la arrebatarán por su amplio trabajo, además en una elección presidencial desde el centro del país mandan la lista de los candidatos oficiales.

ASPIRANTES POR LA ALIANZA PRI, PAN y PRD

En cuanto a la alianza opositora en Colima hay tres aspirantes naturales con capacidad y experiencia que podrían disputar las dos senadurías, Mely Romero Celis, Riult Rivera Gutiérrez y Fernando Moreno Peña, aunque en su momento les realizaremos los análisis correspondientes, no agregamos aquí a las dos alcaldesas tanto de Colima como de la Villa, Margarita Moreno y Tey Gutiérrez quienes podrían ganar la candidatura y la senaduría en la zona norte del estado, pero ambas han manifestado que buscarán la reelección en sus municipios.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN

El próximo miércoles 7 de junio será el día de prensa y expresión, motivo por el cual vienen de la ciudad de México directivos de la organización nacional del periodismo denominada, “Primera Plana”, desean tomarles protesta a los comunicadores o periodistas colimenses que se integrarán a esta asociación que coordina en Colima el maestro Manuel Godina Velasco y quien ha sido un destacado comunicador social colimense desde hace 50 años, por tal motivo se tiene programado un evento ese día en el Complejo Administrativo a las 12 horas, se espera la intervención de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.