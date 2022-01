¿SE VA LA OPORTUNIDAD DEL CAMBIO?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Fue larga la lucha de la izquierda para ganarle al PRI y al PAN la presidencia de México hasta lograrla con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con Morena, pues en 2018 representó sin duda la mejor alternativa para la alternancia histórica en el país, pero que en la práctica hasta hoy no vemos muy claro los grandes cambios ni los importantes beneficios sociales que esperábamos de conformidad a las expectativas que nos habíamos creado los mexicanos ante las promesas de las campañas presidenciales.

Durante gran parte del siglo XX y del siglo XXI, México fue gobernado por PRI y 12 años por el PAN, por tal motivo la gente de mi generación deseábamos saber cómo gobernaría un partido diferente al PRI y al PAN, y millones de jóvenes y familias pobres se motivaron más fácilmente esperanzados por un cambio social, apoyando así a todos los candidatos de Morena sin conocer los perfiles, se apoyó a un partido creado apenas en 2013 encabezado por el candidato que pedía el apoyo para todo sin distinción alguna, allí llegaron nuevos senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales que en realidad no han servido ni en apoyo a Obrador ni en apoyo a la ciudadanía, solo cobrando levantando el dedo para aprobar o desaprobar según se lo indiquen, porque nadie sabe a qué se dedican, algunos resultaron peores que los panistas y priístas. ¿Acaso los representantes de Obrador en Colima han funcionado?

Reconocemos que de las estrategias buenas en el gobierno federal de López Obrador es su política de bienestar social, al atender a grupos vulnerables como jóvenes, estudiantes, ancianos, madres solteras y personas con discapacidad, entre otros, se establecieron programas de becas, pensiones y subsidios, así como proyectos de empleo temporal, créditos financieros blandos a la gente humilde, esta estrategia de apoyo a los pobres sirve también para mantener su alta popularidad, pero se consideró que con la política de apoyo social y atención a las causas que originan la violencia en el país podrían abatir los altos niveles de criminalidad, sin embargo el resultado de abrazos y no balazos dio otros resultados adversos.

México vive hoy la terrible violencia asociada con el tráfico de drogas y las estafas de extorsión continúan en varios estados, aumentaron al 138% el número de muertos, pues hasta 36 candidatos fueron asesinados durante la campaña electoral pasada. Y es que durante los primeros 30 meses de la presente administración (diciembre de 2018-mayo de 2021) se registraron en el país 72 mil 892 expedientes por homicidio doloso, con 86 mil 370 víctimas. Se trata de un promedio mensual de 2 mil 429 expedientes (81 al día) y 2 mil 879 víctimas (96 al día), revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otra parte hay poca evidencia de que el gran ahorro y la política anti corrupción interna del gobierno federal con recorte de personal en las delegaciones federales, hasta dejando pendiente los nombramientos de delegados federales para no pagarles como tales desde hace tres años para el ahorro, no se ve que haya servido de algo, cuando menos para el pago y surtido de las medicinas, porque en el ISSSTE y en el IMSS continúan los desabastos. En el caso de Colima hasta la carretera libre Colima Guadalajara sigue absurdamente suspendida, incomunicada, desde el mes de septiembre pasado y eso es una gran irresponsabilidad del gobierno federal porque está favoreciendo a los empresarios concesionarios de la carretera de cuota. Los cambios sociales deben de incidir en algo más trascendente para el país, y cuando menos en Colima no ha habido una sola obra pública relevante de la federación en este sexenio y ya viene la sucesión del 2024.

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS ABANDONADOS

Los ahora senadores y diputados federales de Morena, y que tienen el control de ambas cámaras, prácticamente engañaron en campaña a los trabajadores en retiro del país, pues ya no cumplieron el compromiso de campaña de legislar y aprobar un decreto para que les paguen mediante salarios mínimos y no por UMAS, conforme a la Constitución, el trabajo político sucio lo hace ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de emitir otra sentencia de que no pagará en salarios mínimos sino en UMAS, para así evitar que ganen nuevos juicios laborales, aunque basta que ambas cámaras resuelvan este conflicto de fondo, los ahora legisladores federales incumplieron con su compromiso y abandonaron a los jubilados y pensionados, cuando si no hay recursos deberían decidir cortarle también a los ministros de la corte que se jubilaron con cerca de 300 mil pesos mensuales, así hay miles de altos funcionarios federales y estatales como los ex rectores de las universidades que se pensionaron con más de 200 mil pesos mensuales, allí es donde deberían entrarle en resolver éstos grandes problemas del país de injusticia social.

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL YA INICIÓ

Poco se ha dicho de la reunión de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, para llevar la fiesta en paz en la sucesión presidencial para el 2024, se sabe que fue para pedirles evitar más confrontaciones, aunque también Adán Augusto López sin querer queriendo es una carta más del presidente por su gran cercanía. Lo cierto es que habrá una tremenda lucha por el poder entre grupos y bloques morenistas así como lo vivieron los priístas y panistas en las sucesiones presidenciales. En Colima los presidenciables que más se escuchan son Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard hasta hoy.

Pero la sucesión no debe distraer al presidente para continuar luchando por una sociedad más justa, con un reparto de servicios y apoyos más equitativo, ojalá en los próximos años se logre un poco más de esa transformación esperada y se le informe que cuando menos a Colima no ha llegado ningún apoyo relevante. Ni una sola obra pública del gobierno federal, cuando menos deberían abrir ya esa carretera libre rumbo a Guadalajara que tanto daña a la economía estatal.