Se registró un caso ‘aislado’ de cólera en El Chical, Coquimatlán; no hay brote en escuelas: Adolfo Núñez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En la comunidad de El Chical se registró un caso de cólera, el cual fue intervenido por la Secretaría de Salud quien realizó un protocolo de atención a la persona afectada.

De acuerdo al secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, tiene conocimiento que este es un caso aislado, no es brote ni de alarma, además que en ningún plantel se ha registrado dicha situación.

“No era brote, no era de alarma, no sabían incluso el origen, preguntaron si era el agua y respondieron que no, ya que se realizaron muestras de agua y probablemente es un alimento”.

Por otro lado, el funcionario estatal refirió que el cierre del ciclo escolar de manera oficial concluye el 19 de julio, pero alrededor de 90 escuelas del estado -en particular de preescolar- concluirán dos semanas antes.

Estos planteles que adelantarán el ciclo escolar lo harán debido a que en la temporada invernal adelantaron trabajo 30 minutos al día, es decir acumularon 40 horas que les permitió adelantar la conclusión del ciclo educativo.

Explicó que de manera oficial el estudiantado tendrá temporada vacacional de verano del 19 julio al 28 agosto, es decir, serán 6 semanas y media de descanso; mientras el personal docente iniciará actividades el 21 de agosto próximo.