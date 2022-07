Se registraron 26 mil 709 votos en los Comicios de Morena

*Denuncian hechos de acarreos y compra de votos en Comicios *Los más votados: Julio León, Arnoldo Vizcaíno, Griselda Martinez, Rosy Bayardo



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- De conformidad con las papeletas oficiales de la Jornada Electoral del Partido Morena en el Estado para elegir Congresistas y Consejeros de dicho partido político en el Estado, votaron poco menos de 30 mil simpatizantes y militantes de Morena.



Según las papeletas oficiales finales, en total se registraron 26 mil 709 votos en ambos Distritos Electorales Federales: 10 mil 677 en el Distrito 01 y 16 mil 032 en el Distrito 02 donde instalaron dos centros receptores de voto (Manzanillo y Tecomán).



De conformidad con esos resultados, los aspirantes más votados para alcanzar una posición de Congresistas Nacionales y Consejeros Estatales fueron, entre otros, Julio León Trujillo, Coordinador de Morena en Colima; Arnoldo Vizcaíno, ex perredista y padre de la Gobernadora Indira Vizcaíno; Guillermo Toscano, regidor en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez.



También la alcaldesa y la Secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo Griselda Martinez y Martha Zepeda, respectivamente así como Rosy Bayardo, y Mitzuko Márquez, entre otras.



En total 10 hombres y 10 mujeres que habrán de representar a Morena en el Congreso Nacional y formarán parte del Consejo Estatal.



La Jornada Comicial de este sábado se caracterizó por el acarreo de personas beneficiarias de los programas federales: adultos mayores ninis becarios y demás, lo cual fue denunciado a través de las redes sociales.



Griselda Valencia, Senadora de la República denunció en su muro de Facebook acarreos de votantes por parte de personal de Programas Federales para el Desarrollo de Colima.



Escribió lo siguiente: «ni en la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador vi tanta gente en un par de casillas como el día de hoy en las asambleas para elegir congresistas estatales, filas interminables, gente por todos lados, aquello parecía una fiesta, tengo que aceptar que mi primera impresión fue de asombro al ver tanta gente haciendo fila y me remonte a la última asamblea cuando el congresista más votado fue con 117 votos más menos, y cuando me fui adentrando empecé a observar algunos grupos de gentes, algunas personas me comentaron, mira aquella de allá es servidora de la nación y trae a ese grupo de gente, aquella otra que está en la mesa entregando boletas también es servidora de la nación, y ese joven que trae gafete también ( de todos tengo videos).



«Cuando me platicaban eso recordé que la delegada de bienestar un día antes con su niño en brazos publicaba que todos los vehículos de gobierno federal habían sido guardados, si claro los vehículos, pero se le olvidó guardar en sus casas lo más importante! a los servidores de la nación! andaban muy activos participando desobedeciendo a nuestro presidente de la República y una prueba de ello fueron los resultados de solamente Tecomán, Julio Leon con más de 2 mil votos seguido de Julio Cano con poco más de 700 votos, lo triplicó, vaya que los servidores de la nación operaron muy bien en la asamblea (se tienen evidencias con videos y fotografías ) todos operando, hoy sábado la mayoría de empleados de gobierno federal, estatal y municipal al parecer no laboraron, andaban muy activos en las asambleas, al salirme al estacionamiento me subí a mi camioneta y frente a mi había un vehículo desconocía quién estaba en el, minutos después llega Julio Leon si!, el que quiere ser presidente del comité ejecutivo estatal de morena y por consecuencia el presidente del consejo sería el papá de la gobernadora, total se acerca al vehículo que estaba frente de mi y se sube, empezaron a tapar con telas todos los cristales, en eso sale un joven de la parte de atrás del carro y se retira, minutos después llega con un fajo de hojas y se sube al carro, empecé a grabar por varios minutos y el carro no se retiraba, tiempo después del lado del piloto sale la presidenta municipal de Armería e ingresa a las instalaciones donde se estaba llevando acabo la asamblea, no deje de grabar imaginando que después saldría de ahí Julio Leon pero no, ingreso un joven a conducir el vehículo mientras Julio se recostaba en el asiento para no ser grabado, se retiraban como si llevara un delincuente escondido…Y del presidente de Tecomán, Elias Lozano ya ni hablamos»



Será hasta este lunes cuando la Comisión de Elecciones de Morena oficialice los resultados y declare la validez estos Comicios y difunda quienes fueron electos como Congresistas y Consejeros, en esta Jornada Comicial manchada por acarreos, compra de votos y manejo de Programas Federales en la Elección para afiliar a nuevos militantes.