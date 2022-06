Se registra temblor de magnitud 6.1 en China

CN COLIMANOTICIAS

China.- Al menos una persona murió y seis resultaron heridas tras el sismo de magnitud 6.1 que se registró, seguido de una réplica menos poderosa, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Videos publicados en internet por medios locales mostraron deslizamientos de rocas, escombros en las carreteras o techos cayendo al suelo.

El sismo de magnitud 6.1 en el municipio de Lushan fue seguido tres minutos después por otro de magnitud 4.5 en el municipio vecino de Baoxing, dijo el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC).

A magnitude 6.1 earthquake struck Lushan County, Ya’an City, Sichuan, at 17:00 on June 1st.

Students at a junior high school in Yibin City, Xingwen County, took a moment to avoid danger and flee in a timely manner. pic.twitter.com/Fmj5CL8L4Q

— The China Bulletin (@BulletinChina) June 1, 2022