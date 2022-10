Se queja de Persecución Política el diputado Héctor Magaña

*Responsabiliza a la Gobernadora Indira Vizcaíno. *Notifican a Magaña Lara de segundo Juicio Político en su contra, en plena conferencia de prensa.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado y coordinador de la Fracción Parlamenta Priista en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, denunció que existe «una persecución política» en su contra, responsabilizando de ello a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado.

Magaña Lara señaló en su denuncia pública que el Juicio Político que se le ha iniciado es por su «presunta responsabilidad» en la autorización de moto taxis cuando era regidor en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cuando era alcalde Felipe Cruz Calvario, hoy empleado y director del Insuvi siendo que «no era competencia del Ayuntamiento otorgar permisos».

El legislador priista hizo una relatoría de los motivos que el Gobierno de Indira Vizcaíno ha realizado esta Persecución política en su contra.

Explicó que la postura crítica y de verdadera oposición asumida por él, su bancada legislativa e integrantes del Bloque Opositor (PAN y PES), ha llevado a la Gobernadora «a la venganza política» en su contra.

El priista aclaró que el juicio político que se ha establecido en su contra no es por un acto de corrupción, no es por haber hecho una malversación de recursos públicos y no es por tener algún conflicto de interés durante su trayectoria en el servicio público; dado que «es del conocimiento general que nunca he manejado recursos públicos, ni tampoco he desempeñado cargo alguno en el ámbito Ejecutivo».

En este tema del Juicio Político dijo que lo que existe en su contra «es una persecución política», «orquestada desde Casa de Gobierno por la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ejecutada por su Consejero Jurídico Roberto Rubio y con la complicidad de los diputados de Morena junto con sus comparsas de Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Partido del trabajo en el Congreso Local».

Expresó que este Juicio Político que se inició en su contra el pasado 5 de octubre tiene su origen «dada la responsabilidad que he asumido en la máxima tribuna de nuestro estado al representar y enarbolar las luchas y causas sociales del pueblo de Colima, alzando la voz, señalando las injusticias y evidenciando los yerros que comete este Gobierno Estatal en total perjuicio de la ciudadanía las cuales les relatare a continuación las mas significativas y que tienen hoy muy molesta a la Gobernadora».

Recordó que fue de los primeros en señalar las negligencias que cometía este Gobierno Estatal en materia de Salud, quien ante su ineficiencia provocó que los colimenses sufrieran la falta de medicamentos, se les negara una atención hospitalaria de calidad al carecer de los insumos médicos básicos; así como también denunciamos el crimen que significaba el que este Gobierno tirara a la basura unidades de sangre del banco estatal de sangre por no tener reactivos para hacerles sus pruebas por errores administrativos»

También recordó que en Tribuna se opuso a que en CIAPACOV «se violentara la legalidad y nos abstuvimos de validar la propuesta de la Gobernadora del nombramiento de Vladimir Parra como Director General, quien además de carecer de los conocimientos básicos en materia de la prestación del servicio público del agua potable, no cuenta con un título profesional que la ley establece como requisito».

El coordinador de los diputados priistas asimismo señaló que «constantemente hemos condenado la frivolidad e indiferencia con la que se conduce este Gobierno Estatal con su estrategia de Seguridad la cual en los hechos ha resultado totalmente fallida y que tiene a los colimenses viviendo en el terror y la zozobra.

«De ahí que hemos instado a la urgente necesidad de generar un Gran Acuerdo por la Paz de Colima donde sociedad y gobierno establezcan de manera conjunta una estrategia de seguridad acorde a las necesidades y realidades que tiene nuestro propio estado.

«Es del conocimiento público de todos ustedes, que ante la evidente violación a la constitución federal que generó la Gobernadora Indira Vizcaíno utilizando a sus empleados diputados en el Congreso Local para torcer la ley y así evitar la revocación de mandato; su servidor junto con otros 8 compañeros diputados; promovimos una acción de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia de la nación, para que a la Gobernadora si se le pueda aplicar la revocación de mandato en 2025.

«Hemos sido unos férreos defensores de los derechos de la clase trabajadora de nuestro estado y desde el Congreso Local fuimos muy críticos y reprobamos el ofensivo Ajuste Salarial que la Gobernadora Indira Vizcaíno junto con su gavilla de funcionarios se auto adjudicaron de manera irregular en la total opacidad y secrecía mientras que a los trabajadores los castiga con un paupérrimo 3% de aumento salarial muy por debajo de la inflación.

«Y el caso más reciente, fue el hecho de oponerme enérgicamente a endeudar de nueva cuenta a los colimenses, negándome rotundamente de autorizarle un Crédito la Gobernadora Indira Vizcaíno por 65 y 3 mil millones de pesos en fast track sin ninguna justificación y sin ninguna información transparente de en qué se destinaría dicho dinero»

Agregó que aunado a esto también es importante señalar que la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local «se ha convertido impunemente en un instrumento de coerción de la Gobernador Indira Vizcaíno Silva, para entablar venganzas políticas con el perverso fin de intentar socavar las opiniones distintas y de intercambiar sumisión abyecta a su persona a cambio de impunidad; de ahí que resulta cuestionable como es que algunos juicios políticos si avanzan en particular con aquellos que no se postran al poder y en cambio vemos unos juicios que duermen en el sueño de los justos porque curiosamente no “encuentran” a ex gobernadores o no “localizan” a ex alcaldes siendo que por ejemplo uno de ellos tiene dos franquicias una en el centro de la capital donde vende chucherías y otra franquicia política que no sabemos si venda diputados o conciencias con el objetivo de exonerarse impunemente de irregularidades que cometieron en su paso por la alcaldía capitalina.

«Está claro que lo que acontece sobre mi persona, es un ejemplo claro del Gobierno Opresor que tenemos en nuestro estado encabezado por la Indira Vizcaíno Silva, lo cual debe preocuparnos dado que si son capaces de hacer estas atrocidades contra un Diputado Local, imagínense de lo que serían capaces de hacer con cualquier otro ciudadano.

Decirle a la Gobernadora, que si esta persecución política sobre mi persona, es el precio que tengo que pagar por representar los interese del pueblo de Colima, pues no importa, que venga este juicio, otro más y las demás artimañas que usted quiera, pero de una vez le dejo en claro, que no me van a doblar, no me van a callar», reiteró.

SEGUNDO JUICIO

Es de mencionar que mientras se realizaba la conferencia de prensa, personal del Área Jurídica del Congreso del Estado, encabezados por Armando González, se presentó para hacer una segunda notificación sobre «otro Juicio Político que la Comisión de Responsabilidades ha iniciado en su contra».

El funcionario del Poder Legislativo, tal y como lo hizo durante la sesión pasada, interrumpió la conferencia de prensa para notificar este nuevo asunto al legislador, quien asumió que con ello queda demostrada «la Persecución Política en su contra».