Se pronuncian diputados de Morena a favor de la ‘Ley 3 de 3’

*Será presentada la Minuta de Reforma este viernes en el Congreso Local.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Una vez que el Congreso de la Unión aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, la llamada “Ley 3 de 3”, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, los diputados de la denominada “Bancada de la Esperanza” en la Sexagésima Legislatura Local anunciaron su total respaldo y aprobación de esta reforma Constitucional.

En conferencia de prensa, que fue presidida por el Coordinador Parlamentario de Morena, Armando Reyna, a la que asistieron diputados de Morena, Partido del Trabajo y una diputada sin partido, dieron a conocer que se recibió la minuta del Senado de la República sobre las reformas Constitucionales propuestas, misma que este viernes será presentada y aprobada seguramente en el pleno de la Legislatura Local, un vez que en el tema ha sido bien visto y aceptado por todas las fracciones parlamentarias a nivel nacional e incluso fue la única Ley que no fue impugnada de las 20 iniciativas presentadas vía Fast Track en el Senado de la República..

Con estas reformas (Ley 3 de 3) se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.

Por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Además, plantea que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, se destaca en el dictamen.

Coincidieron en que en una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia.