Se promociona Rafael Mendoza como candidato a diputado federal

*Se promociona a través de espectaculares y publicidad en el transporte. *Ha pertenecido al PRD, PAN, PVEM y podría pasar al MC.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En anuncios espectaculares diseminados en diversos municipios del estado, en publicidad en el transporte urbano, en anuncios colocados en su página de Facebook y redes sociales, el dos veces presidente municipal de Cuauhtémoc, diputado local, ex candidato a diputado federal y ex candidato Independiente a la Gubernatura del Estado, Rafael Mendoza Godínez, inicio “prematuramente” su campaña personal como aspirante a una candidatura a Diputado por el Primer Distrito Electoral Federal.

A través de las redes sociales, el ex perredista, ex panista, ex verde ecologista e Independiente anunció su interés de participar en el próximo proceso electoral federal 2023-2024.

En su muro de Facebook, Mendoza Godínez escribió: “Quiero compartir con todos ustedes de todo corazón que estaré trabajando en todo el Primer Distrito para ser su próximo candidato Diputado Federal (Cuauhtémoc, Colima, Villa de Álvarez, Cómala y Coquimatlán).

“Espero Ganarme su Confianza; mil gracias a todos. Pronto estaré en tu Municipio, comunidad y colonia”, anunció.

Mendoza Godínez fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); alcalde del municipio de Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional en dos ocasiones; aspiró a ser candidato Independiente a la Gubernatura del Estado, a lo cual desistió al “estar vivo” el juicio político iniciado en 2016 en su contra desde el Congreso del Estado, y terminó siendo candidato a diputado federal en el Primer Distrito Electoral Federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Es de resaltar que en sus anuncios promocionales, el ex alcalde utiliza el color Naranja, representativo del Partido Movimiento Ciudadano, que podría ser el cuarto partido al que pertenezca en su carrera política.