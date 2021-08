Se manifiestan contra regreso a clases presenciales y exigen a AMLO que vacune a sector estudiantil

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ¨Rafael Ramírez¨ (FNERRR) en Colima exigieron a federación vacunar al sector estudiantil, ante el inminente regreso a clases presenciales.

Varios manifestantes se apostaron frente a Palacio Federal contra del regreso a clases presenciales sin estar vacunados contra la Covid-19.

En este sentido argumentaron que ya hay más de 700 muertes de menores.

La dirigente del FNERRR, Delia García Díaz, mencionó que están en desacuerdo con el regreso a clases presenciales si antes estar vacunada la mayoría de la población.

Por tal motivo, vía cartulinas exigían al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se les aplique la vacuna contra Covid-19, particularmente a estudiantes de nivel medio superior, por ser menores de edad, no están vacunados.

“Exigimos que el 70 por ciento tengan la vacuna y actualmente contamos con el 23 por ciento de la población con vacuna”.

Mencionó que muchos de ellos resultaran afectados ya que tienen que compartir aulas cerradas, tienen que viajar en transporte público para llegar a sus escuelas.

De igual manera, aseguró que los planteles a nivel nacional no están adecuados para un regreso a clases en pandemia.

“A nivel nacional tenemos 230 mil planteles educativos públicos que no tienen las condiciones para el regreso a clases, 30 mil de ellos no cuentan con energía eléctrica, 60 mil no cuentan con agua potable y 70 mil no cuentan con lavabos”.