Se han registrado en Manzanillo 107 incendios en pastizales y baldíos en lo que va del año

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo, en coordinación con CONAFOR, ha atendido en la que va del año un total de 107 incendios en pastizales y lotes baldíos del municipio.

Cuando se registra un siniestro, son los vecinos quienes hacen los reportes a las autoridades quienes acuden de forma inmediata para sofocar las llamas y evitar así que se extienda a áreas más abiertas y peligrosas.

De manera permanente se realiza monitoreo y se tiene relación directa con las autoridades municipales auxiliares, para reportar cualquier incidente que se llegue a presentar.

Desafortunadamente muchos incendios han sido provocados por sus propietarios, quienes buscan ahorrarse el pago de desmonte y limpieza de predios.

Autoridades municipales recomiendan a la población: No arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera. No tirar basura pues las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol. No hacer fogatas o al apagar una, hacerlo con suficiente agua.

Se pide a la población que ante cualquier señal de incendio –presencia de humo- se notifique de inmediato a las siguientes líneas de emergencia: 314 336 7300 – 3146884988 y por WhatsApp al 314 202 6083.

Programa ajeno a cualquier partido político. Prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.