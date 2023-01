Se ha detectado tráfico de menores en zona agrícola de Tecomán: Brenda Gutierrez

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La zona agrícola de Tecomán recibe mano de obra de otros estados que laboran en cosechas de cultivo de chile, tomate y plátano principalmente y este movimiento de personas ha permitido a las autoridades estatales detectar tráfico de menores.

Brenda Gutiérrez, directora del Registro civil en el gobierno del estado, confirmó que “ahorita tenemos mucha gente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y de Chiapas que no contamos con el certificado de alumbramiento para modo de registrar un niño o una niña primero, (por lo que) tenemos que verificar que realmente haya nacidos de esa persona, de esa mamá”.

Reunida con los diputados locales de MORENA, la funcionaria estatal admite “nos hemos dado cuenta hay mucho tráfico de niños, porque se los trajeron, porque se lo quitaron a la mamá o porque la mamá murió y el papá se los trajo, el abuelo o el tío, entonces tenemos que ir a dar al origen de ese niño o niña que no tiene una acta de nacimiento ¿y porque no la tiene si ya tiene 12 años? Ese niño o niña no tiene un documento de identidad porque nos damos cuenta en muchas ocasiones que esa acta está en Guerrero o en Chiapas y quieren volver a registrar aquí”.

Y agrega: “y yo les vuelvo a decir que eso genera un problema para ese niño o para esa niña, porque tener doble registro los vamos a mandar de nuevo a un trámite judicial para generar otro problema, entonces porque es doble identidad y eso es un problema posterior porque cuando quieren acceder a un programa de bienestar, a una cartilla militar, un pasaporte o cualquier otro documento de la escuela se ve en el sistema que hay un doble registro de la misma persona”.

Brenda Gutiérrez señala que hay muchos niños que se traen de otros estados, “la tía o la abuela y no la mamá, entonces quieren sacar un documento de identidad y ocupamos que venga la mamá y que nos diga dónde nació, pues en muchas ocasiones nos dicen que es por partera y si es por partera ellas tienen una autorización y un registro a modo de poder expedir el certificado de salud”, aseveró.