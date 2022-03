Se debe elevar el nivel del debate y hacer lo que espera la población de los Legisladores: Jesús Dueñas

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado Jesús Dueñas García reconoció que ante la seriedad de propuestas de la mayoría legislativa en el Congreso del Estado, este Poder “ha caído en la grilla” y en “un circo político”.

Dijo más que emitir una calificación sobre cómo calificaría el primer período ordinario de sesiones, lo importante sería preguntarle a la población, saber qué es lo que la gente opina afuera del Congreso.

Dueñas García mencionó que “la gente se ha dado cuenta de la dinámica que se ha vuelto en el Congreso del Estado, “donde hemos caído en la grilla, en un circo político, a la que yo no me he prestado para eso y no lo voy a hacer; yo creo que debemos llevar a la legislatura a otro nivel, a lo que espera la población”.

El priista indicó que más que un balance personal, lo importante es saber lo que opina la gente afuera de la labor legislativa.

“Hay que ver cómo percibieron ellos estos primeros cinco meses de la Legislatura, que yo creo que la gente no está conforme, hay que decirlo y hay que reconocerlo, si no partimos de ahí estamos cometiendo un error, hay que decir que nos faltó nivel político, para llevar la legislatura al nivel que realmente espera la población”.

Señaló que para el segundo período ordinario de sesiones lo que se espera es que “podamos entender que aquí venimos a dialogar, a contrastar ideas, a debatir, pero sobre todo a darle beneficio real a la población colimense”, señaló.

Indicó que a título personal se siente satisfecho de los logros alcanzados en el primer período ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, pues se pudo avanzar en los temas que propuso en la campaña proselitista.

Afirmó que desde la máxima tribuna del estado pudo plantear la problemática existente por el desabasto de medicamentos, donde presentamos un exhorto; asimismo presenté una reforma a la Ley de Discapacidad en el Estado.

“En lo personal es un tema que me interesa mucho, porque estuve como Director del Instituto Colimense para la Discapacidad y conocí de cerca esa problemática”.

Como fracción y como bloque que hemos formado, hemos estado pendientes, puntuales señalando las cosas negativas, pero también siendo propositivos, llevando a tribuna temas muy importantes para la población, desde la comisión de la que también soy parte, que es la de Hacienda, Fiscalización y Cuenta pública, hemos estado trabajando de manera intensa para llevarle más beneficios a la población.

Jesús Dueñas dijo que esta Comisión de Hacienda es de las que más trabajan y así quedó plasmado al concluir el primer período ordinario de sesiones.