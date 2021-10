Se dan las primeras fricciones entre Elías Lozano y el ‘Chamuco’ Anguiano en sesión de cabildo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El aborto y el nombramiento del director de Seguridad Pública, fueron algunos de los temas que motivaron a revivir una añeja rivalidad política entre el alcalde Elías Lozanos Lozano y el regidor Sergio Anguiano Michel, quienes por espacio de media hora se enfrascaron una férrea discusión entre ambos, en lo que fue la primera sesión de cabildo.

Sobre el tema del nombramiento del director de seguridad pública, Sergio Anguiano recriminó al alcalde de no decir la verdad y de frente pues se comprometió en una reunión provida a realizar la propuesta de un nuevo director “nos dijiste que iba a ver un nuevo director y el cual no has cumplido y si a esto tú le nombras que te estoy exhibiendo pues entonces hay que quedarnos callados no hay que hablar”.

Arremetió: “No cumpliste, hasta ahorita dijiste que en dos o tres meses iba a ver un nuevo director, el cual tampoco cumpliste, entonces no hables cosas que no van a suceder”.

Sobre esta discusión Elías Lozano pidió al regidor Sergio Anguiano decir las cosas como son: “existe un proyecto que no depende necesariamente de mí», y terminó diciendo: “ok,ok, ya no voy a discutir”.

Finalmente, el nombramiento de Guadalupe Medina Anguiano, fue aprobado por los regidores.